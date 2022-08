Οικονομία

Σκρέκας: Δεν θα αφήσουμε τα νοικοκυριά να κρυώσουν τον χειμώνα

Εξετάζονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία πέραν της επιδότησης για τος επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθούν για τις αυξημένες τιμές ενέργειας.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για το χειμώνα, η κυβέρνηση δε θα αφήσει τα νοικοκυριά να κρυώσουν» διαβεβαίωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας. «Έχουμε προχωρήσει σε διπλασιασμό της χωρητικότητας της Ρεβυθούσας με νέα πλωτή δεξαμενή έχουμε διπλασιάσει την ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη και έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πετρέλαιο σε πέντε εργοστάσια φυσικού αερίου» εξήγησε.

Ο κ. Σκρέκας πρόσθεσε πάντως ότι η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας όπως στη Γερμανία και στην Ιταλία, όμως Ιούνιο – Ιούλιο είχαμε σημαντική μείωση της κατανάλωσης. «Τον Ιούλιο η μείωση της κατανάλωσης ξεπέρασε το 15% μέσα σε ένα μήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλη η Ευρώπη ανησυχεί και προβληματίζεται για τους επόμενους μήνες. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα εξαιτίας της στρατηγικής της Ρωσίας να στραγγαλίζει ενεργειακά την Ευρώπη μειώνοντας τις ροές φυσικού αερίου και εκτινάσσοντας τις τιμές. Η κυβέρνησή μας είδε από πολύ νωρίς το πρόβλημα, και δημιούργησε δίχτυ προστασίας για τους οικιακούς καταναλωτές αλλά και τις ΜΜΕ», είπε ο κ. Σκρέκας.

Δέσμευση της κυβέρνησης είναι η απορρόφηση τουλάχιστον στο 80% των αυξήσεων στην ενέργεια για όσο χρειαστεί επανέλαβε. «Μικρότερα εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια, ψιλικά, απορροφούμε το 89% της αύξησης για το Σεπτέμβριο. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απορροφούμε το 50 με 55% της αύξησης, ενώ ένα τμήμα της αύξησης εκπίπτει από τη φορολογία εισοδήματος» σημείωσε.

Ο κ. Σκρέκας διευκρίνισε ότι «εξετάζουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία πέραν της επιδότησης για τις μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να στηρίξουμε από τις αυξημένες τιμές ενέργειας».

«Μόνο το Σεπτέμβριο θα επιδοτήσουμε με 1,1 δισεκ. ευρώ τα νοικοκυριά για ένα μόλις μήνα. Είναι η μεγαλύτερη επιδότηση που έχει ίσως δοθεί ποτέ» σημείωσε ο υπουργός.

«Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει τους παρόχους σε καθαρές χρεώσεις υπενθύμισε ο υπουργός, η ΡΑΕ έχει πίνακα με συγκρίσεις τιμολογίων των παρόχων στην ιστοσελίδα της, ενώ με νόμο της κυβέρνησης ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει αζημίως πάροχο εφόσον έχει εξοφλήσει τον προηγούμενο λογαριασμό. Οι διαφορές τιμής μεταξύ των παρόχων δεν ξεπερνούν το 20% εκτίμησε. Το Σεπτέμβριο ένα μέσο νοικοκυριό με 400 κιλοβατώρες θα πλήρωνε σχεδόν 350 ευρώ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια, μετά την κρατική επιδότηση το πληρωτέο ποσό κατεβαίνει στα 60 ευρώ», ολοκλήρωσε.

