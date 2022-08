Πολιτική

Βουλή – παρακολουθήσεις: Η μάχη των πολιτικών αρχηγών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών έχει προσδιοριστεί για τις 11 και θα ανοίξει με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ολομέλεια προσέρχονται σήμερα Παρασκευή οι πολιτικοί αρχηγοί, μετά από αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με θέμα «τις παρακολουθήσεις από την υπαγόμενη στον πρωθυπουργό ΕΥΠ, πολιτικών του αντιπάλων και δημοσιογράφων». Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε αίτημα για συζήτηση πολιτικών αρχηγών, μετά τις αποκαλύψεις ότι στόχοι παρακολούθησης έγιναν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Η σημερινή συζήτηση των πολιτικών αρχηγών διεξάγεται παρά το γεγονός ότι κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να προηγηθεί ενημέρωση τους στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από τον νέο διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, την αρμόδια για την ΕΥΠ εισαγγελέα εφετών Βασιλική Βλάχου, τον μέχρι πρότινος Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο.

Το αίτημα αυτό ετέθη μετ΄επιτάσεως και μετά την ακρόαση του νέου διοικητή του ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, στο πλαίσιο διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τον διορισμό του, κατά την οποία ο κ. Δεμίρης φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι «ουδείς εξαιρείται a priori», από παρακολουθήσεις. Είχε προηγηθεί και δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζουν για άλλες παρακολουθήσεις. Στο κλίμα αυτό, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται σήμερα να καλέσουν τον πρωθυπουργό να δηλώσει για ποιο λόγο η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και ποια άλλα πολιτικά πρόσωπα έχουν πιθανώς γίνει στόχοι παρακολούθησης.

Η σημερινή συζήτηση είναι ένα μόνο βήμα στον οδικό χάρτη της έρευνας που θα εξελιχθεί στο πλαίσιο των προβλεπομένων από τον Κανονισμό διαδικασιών, για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Το επόμενο βήμα θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, όταν στην κρίση της ολομέλειας θα τεθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής και ενώ εκκρεμεί και απόφαση της Επιτροπής Θεσμών για το πότε και το πώς θα κινηθεί και εκείνη από τη δική της πλευρά.

Η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών έχει προσδιοριστεί για τις 11 και θα ανοίξει με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιαπωνία – κηδεία Σίνζο Άμπε: 1,83 εκ. δολάρια το κόστος της δημόσιας τελετής

Παναθηναϊκός – Αλεξανδρόπουλος: Έκλεισε η μεταγραφή στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Καιρός: βροχές και ισχυρές καταιγίδες την Παρασκευή