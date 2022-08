Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: ήθελαν να θέσουν σε ομηρία το ΠΑΣΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, καλεί τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να "πει την αλήθεια".

O Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας το απόγευμα σε υψηλούς τόνους στη Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του κόμματος, εξεπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση κι επέρριψε όλη τη ευθύνη στον Κ Μητσοτάκη, τον οποίο κάλεσε , στη αυριανή πρό ημερησίας διατάξεως συζήτηση, στη Βουλή, να πεί όλη την αλήθεια για ποιους λόγους τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ. «Καλώ δημόσια τον κ. Μητσοτάκη να πει αύριο γιατί ήμουν δημόσιος κίνδυνος. Αύριο οφείλει να πει όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και συμπλήρωσε: ««Ήταν εθνικός κίνδυνος η υπογραφή μου στο σχέδιο ResqEU ή μήπως ήταν εθνικός κίνδυνος ότι ζήτησα εμπάργκο όπλων για την Τουρκία; Και εάν τελικά ήμουν τόσο μεγάλος κίνδυνος ως ευρωβουλευτής τώρα που είμαι πρόεδρος του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος δεν είμαι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος;»



Υποστήριξε ότι η ηγεσία της ΝΔ επεδίωξε να θέσει σε πολιτική ομηρία τον ίδιο και τη δημοκρατική παράταξη. «Παρακολουθώντας το τηλέφωνό μου κατάφεραν να παρακολουθούν και εσάς. ….. Είναι σαφές ότι ένας παρακρατικός μηχανισμός εκκινούμενος από το Μαξίμου, ήθελαν ένα ΠΑΣΟΚ σε ομηρία, ένα ΠΑΣΟΚ του χεριού τους. Το σχέδιό τους απέτυχε παταγωδώς», είπε συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης, χειροκροτούμενος από τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος. "Πιο φιλελεύθερο κόμμα θα συνεργαζόταν με τα σταγονίδια της ακροδεξιάς για να επιτεθεί στη δημοκρατική παράταξη;" διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει η νομιμότητα και η θεσμική διερεύνηση της υπόθεσης: «Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα ότι η απόπειρα παγίδευσης του κινητού μου με το Predator αλλά και η αντισυνταγματική παρακολούθηση μου από την ΕΥΠ, δεν είναι μόνο ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα Δημοκρατίας.

Για αυτό επιμένω και θα επιμένουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά στη θεσμική αντιμετώπιση όλης αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Δεν με ενδιαφέρει κανένα πολιτικό όφελος. Με ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός να μάθει την απόλυτη αλήθεια».

Προσδιόρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή και τα θέματα που καλείται να εξετάσει λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να διερευνηθούν συγκεκριμένες υποθέσεις με τεκμηριωμένα στοιχεία, "όπως είναι η δική μας υπόθεση που αφορά την κυβέρνηση της εποχής της Νέας Δημοκρατίας ή του ΚΚΕ που αφορά και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την εποχή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Εμείς θέλουμε μία Εξεταστική Επιτροπή που θα ελέγξει τεκμηριωμένες υποθέσεις όχι μια εξεταστική επιτροπή που μέσα από τη χρονική επέκταση να μη βρεθεί τίποτα και να χαθούν όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα σε μία προσπάθεια συγκάλυψης. 'Αρα συγκεκριμένες υποθέσεις όποια κυβέρνηση και αν αφορούν, αλλά συγκεκριμένες υποθέσεις», ανέφερε.

Ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να πάρει θέση σε όσα ακούστηκαν για αιτήματα από ξένες πρεσβείας για την παρακολούθησή του. «Εάν δεν ήμουν ευρωβουλευτής και αν αυτή η παράταξη δεν είχε ιδρύσει τις ανεξάρτητες αρχές σήμερα δεν θα γνωρίζαμε τίποτα γι' αυτή την νοσηρή υπόθεση. Ήρθε η ώρα της αλήθειας χωρίς άλλες ψευδείς διαρροές. Χωρίς αυτές που διέψευσαν οι πρεσβείες της Αρμενίας και της Ουκρανίας» επεσήμανε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να οριοθετήσει τη τακτική που ακολουθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «οι ραγδαίες αποκαλύψεις δεν με φέρνουν πιο κοντά στον κ. Τσίπρα, όπως θέλετε να διαφημίζετε κ. Μητσοτάκη. Ακριβώς το αντίθετο. Αποκαλύπτουν περίτρανα πόσο μοιάζουν οι δικές σας πρακτικές με αυτές του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου. Μέχρι προχθές για τον ΣΥΡΙΖΑ ήμουν ο πρόθυμος εταίρος του κ. Μητσοτάκη.

Τι έχει να πει ο κ. Τσίπρας που αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο βασικός στόχος αυτού του παρακρατικού μηχανισμού ήμασταν εγώ και η παράταξή μας. Και πάλι αυταπάτες;

Βέβαια τώρα αντιστράφηκε το αφήγημα. Μέχρι πριν τις αποκαλύψεις πρόθυμοι εταίροι του κ. Μητσοτάκη. Τώρα πρόθυμοι εταίροι του κ. Τσίπρα», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης..

Επεσήμανε πώς στις 21 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος, από την αποστολή στο κινητό του του μολυσμένου μηνύματος ζητώντας να ελεγθεί το ίχνος στην κεραία κινητής τηλεφωνίας που άφησε ο τηλεφωνικός αριθμός της γυναίκας που χρησιμοποιήθηκε το τηλέφωνο της για να σταλεί το «μήνυμα δόλωμα», όπως είπε καθώς αυτό το στοιχείο θα χαθεί σε μερικές μέρες όπως λένε οι ειδικοί. «Οφείλετε να το γνωρίζετε για να δράσετε ταχύτατα. Δε χρειάζεται να χαθεί ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την υπόθεση», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας , χειροκροτούμενος κάλεσε, όλους τους πολίτες πέρα από τα κομματικά στεγανά «σε έναν αγώνα διαφάνειας, αξιοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κάνει την Ελλάδα κανονική Ευρωπαϊκή χώρα. Και όχι μια δακτυλοδεικτούμενη χώρα όπως σήμερα πέτυχε ο κ. Μητσοτάκης.

Για αυτό λοιπόν αξίζει αυτός ο αγώνας να τον δώσουμε όλοι μαζί το επόμενο διάστημα. Ένας αγώνας αξιοπρέπειας, τιμής, αρχών.

Για μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια σας. Ενωμένη Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να τα καταφέρει. Και μπορεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες που θα αλλάξουν σελίδα. Για ένα καλύτερο μέλλον εθνικής αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Ειδήσεις σήμερα: