Παναθηναϊκός – Αλεξανδρόπουλος: Έκλεισε η μεταγραφή στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ολοκληρώθηκε το super deal με πολύ υψηλό ποσοστό μεταπώλησης για τον 21χρονο διεθνή.

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (25/8) η πώληση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους "πράσινους" να φτάνουν σε οριστική συμφωνία με την πορτογαλική ομάδα για την παραχώρηση του 21χρονου διεθνούς κεντρικού μέσου.

Οι δύο πλευρές, έπειτα από... μαραθώνιες διαπραγματεύσεις έδωσαν τα χέρια σε ένα σύνθετο deal λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για ένα ποσό που θα φτάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ ο Παναθηναϊκός (κι αυτό είναι το πιο σημαντικό) θα διατηρήσει ένα υψηλότατο ποσοστό μεταπώλησης 30%.

Το τελευταίο κομμάτι ήταν και το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, καθώς είχε απορρίψει την αρχική προσφορά της πορτογαλικής ομάδας που αφορούσε ποσοστό μεταπώλησης μόλις 10%. Επέμενε να παραμείνει σε υψηλότερο νούμερο η όλη διαδικασία για να συναινέσει στην παραχώρηση του νεαρού μέσου και προτίμησε να καρπωθεί τώρα λιγότερα χρήματα από 500.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ όσον αφορά τα μπόνους συμμετοχών του, προκειμένου να κρατήσει ένα πιο υψηλό ποσοστό μεταπώλησης, που θα μπορούσε να του δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό μελλοντικά.

Ο Αλεξανδρόπουλος αναμένεται να ταξιδέψει έως το Σάββατο (27/8) στη Λισσαβόνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τα «λιοντάρια».

