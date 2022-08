Τοπικά Νέα

Λαμία: αγριογούρουνα έκαναν “παρέλαση” σε δρόμο (βίντεο)

Η οικογένεια των αγριογούρουνων έκοβε βόλτα ανέμελη στην πόλη της Λαμίας.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρίσκονταν σε κεντρικό σημείο της Λαμίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο μεγάλος πληθυσμός αγριογούρουνων, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, έχει εντείνει την παρουσία των μεγαλόσωμων ζώων ακόμα και σε πόλεις.

Έτσι περίπου στις 3 τα ξημερώματα, μια οικογένεια αγριογούρουνων, έκοβαν βόλτα αμέριμνα στην πόλη, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Λουκά και στον περιφερειακό είναι πάρα πολύ συχνές οι εμφανίσεις αγριογούρουνων γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Πηγή: lamiareport.gr

