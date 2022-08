Κόσμος

Ερντογάν: Οι Έλληνες είναι όσο ποταποί ήταν πριν από 100 χρόνια

Νέα κριτική του Τούρκου Προέδρου προς την Ελλάδα, με αφορμή τελετή για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Σε ομιλία του στην Κουτάχια σε τελετή για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «η επίθεση, που ξεκίνησε από το Κοτζάντεπε και συνεχίστηκε μέχρι τη Σμύρνη, ήταν η πρώτη μεγάλη επιθετική επιχείρηση του τουρκικού στρατού μετά από πολύ καιρό. Ο εχθρός είχε πολλά πολυβόλα, αυτοκίνητα, κανόνια και αεροπλάνα. Αλλά η καρδιά του στρατιώτη μας που ήταν γεμάτη πίστη υπεραντιστάθμισε όλες αυτές τις ελλείψεις. Ενώ ο ελληνικός στρατός αποχωρούσε, το 65 τοις εκατό των 200 χιλιάδων στρατιωτών του έμειναν ως θύματα στην Κουτάχια και στο Αφιόν».

«Με την καρδιά του γεμάτη πίστη, αυτό το έθνος έχυσε τους απίστους στη θάλασσα στη Σμύρνη», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος και πρόσθεσε: «Το έθνος μας έσκισε τις συνθήκες Σεβρών σε αυτά τα εδάφη και τους τις πέταξε στα μούτρα. Δηλώσαμε σε όλο τον κόσμο με αυτή την εξέγερση ότι ο Τούρκος δεν μπορεί να αιχμαλωτιστεί. Το έθνος μας έδειξε για άλλη μια φορά σε φίλο και εχθρό ότι είναι αποφασισμένο να προστατεύσει την αιώνια πατρίδα του»

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν «ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε πλήρως και κατατροπώθηκε αφού οι διοικητές του αιχμαλωτίστηκαν μέσα σε 4 ημέρες. Από τη μια ο στρατός μας προέλαυνε προς τη Σμύρνη και από την άλλη συνέχιζε να καταδιώκει τον ελληνικό στρατό που έφευγε προς τα βόρεια του Εσκισεχίρ. Ο τελικός στόχος επετεύχθη στις 9 Σεπτεμβρίου».

Μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως «το γεγονός ότι ενώ ο εχθρός υποχωρούσε έκαιγε όλες τις πόλεις μας, είναι απόδειξη του πόσο ποταποί είναι στον χαρακτήρα τους. Όπως ακριβώς και σήμερα».

Ο Ταγίπ Ερντογάν ρώτησε το πλήθος εάν είναι έτοιμοι για την επίθεση του 2023 και αφού απάντησαν όλοι θετικά, ο ίδιος είπε «Μάσαλλαχ».

Στις νέες ακραίες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Ελλάδα, απάντησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Ο κ. Ερντογάν έχει επιλέξει να διαστρεβλώνει την ιστορία, για να εξυπηρετήσει τον αναθεωρητισμό του. Η Ελλάδα αντίθετα, στη μακραίωνη πορεία της, γράφει ιστορία. Ιστορία για την οποία είμαστε υπερήφανοι, αφού η Ελλάδα διαπρέπει με τον πολιτισμό της και τα επιτεύγματά της. — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) August 29, 2022





