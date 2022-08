Κόσμος

Χιλή: Ξύλο μεταξύ βουλευτών λίγο πριν το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα (βίντεο)

Συμπλοκή κοινοβουλευτικών λίγο πριν το δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι συνέβη;

Συμπλοκή μεταξύ κοινοβουλευτικών ξέσπασε στο Κογκρέσο της Χιλής χθες Τρίτη, εξέλιξη που αυξάνει περαιτέρω την ένταση στη χώρα, τέσσερις ημέρες προτού διεξαχθεί δημοψήφισμα για την έγκριση ή μη του σχεδίου του νέου Συντάγματος.

Ο ακροδεξιός βουλευτής Γκονσάλο δε λα Καρέρα χτύπησε με τη γροθιά του το δεξί μάτι του αντιπροέδρου της Βουλής, του Αλέξις Σεπούλβεδα, του Ριζοσπαστικού Κόμματος (κεντροαριστερά), εν μέσω αντεγκλήσεων κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Κογκρέσου στη Βαλπαραΐσο (κεντρική Χιλή).

«Είδα συνάδελφο να υφίσταται φραστική επίθεση (από τον Γκονσάλο δε λα Καρέρα), βρήκα πως αυτό δεν ήταν πρέπον και ζήτησα από τον βουλευτή αυτόν να μην είναι τόσο επιθετικός, κάτι στο οποίο αντέδρασε βίαια», είπε ο κ. Σεπούλβεδα στον Τύπο, προσθέτοντας πως δέχθηκε «μια γροθιά και μερικές κλωτσιές».

Από την πλευρά του, ο κ. Δε λα Καρέρα παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον κ. Σεπούλβεδα, αλλά υποστήριξε πως ο κοινοβουλευτικός της κεντροαριστεράς του επιτέθηκε πρώτος, τον χτύπησε «με το στήθος του» με αποτέλεσμα «εγώ να αμυνθώ».

Ο βουλευτής της άκρας δεξιάς εναντιώνεται στο σχέδιο Συντάγματος που προτείνεται στη Χιλή.

? Asi fue el momento de la agresion de de la Carrera al diputado Sepulveda. pic.twitter.com/qRatcUSrGb — 24 Horas (@24HorasTVN) August 31, 2022

Τα πεπραγμένα του αποκηρύχτηκαν από συναδέλφους του, κατόπιν καταγγέλθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και αποκλείστηκε από τα έδρανα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Το σκάνδαλο στο Κογκρέσο καταγράφεται με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη χώρα. Το σαββατοκύριακο συγκρούστηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας Σαντιάγο υποστηρικτές και πολέμιοι του νέου Συντάγματος. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Χιλή καλούνται στις κάλπες την Κυριακή για το δημοψήφισμα στο οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το νέο Σύνταγμα, το οποίο θα αντικαταστήσει εάν εγκριθεί το ισχύον, κληρονομιά της στρατιωτικής δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ (1973-1990). Η συμμετοχή στη διαδικασία είναι υποχρεωτική.

Αν το προτεινόμενο κείμενο απορριφθεί, το σημερινό —αρκετές διατάξεις του έχουν τροποποιηθεί στο πλαίσιο των περίπου δέκα αναθεωρητικών διαδικασιών μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας— θα παραμείνει σε ισχύ.

