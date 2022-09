Κόσμος

Νέα Υόρκη: Αστυνομικός χτυπά 19χρονη στον δρόμο (βίντεο)

Ο αξιωματικός υποστήριξε ότι αντέδρασε έτσι γιατί πρώτη η 19χρονη του επιτέθηκε και τον χαστούκισε. Τι έγινε στη συνέχεια.



Αίσθηση έχει προκαλέσει βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν αστυνομικό να γρονθοκοπεί στο πρόσωπο μια γυναίκα, η οποία πέφτει σχεδόν αναίσθητη στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό συνέβη στο Χέρλεμ της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια σύλληψης ενός 22χρονου άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.

Η 19χρονη Ταμάνι Κραμ, όπως φαίνεται στο βίντεο, πλησιάζει τους αστυνομικούς που προσπαθούν να περάσουν χειροπέδες στον Τζέιμς Έλβιν.

Η νεαρή γυναίκα φαίνεται να διαπληκτίζεται με τους αστυνομικούς με έναν εξ αυτών να την απωθεί και στη συνέχεια με μια γροθιά να την… ξαπλώνει στο πεζοδρόμιο.

Ο αξιωματικός, Κέντο Κίνσεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι αντέδρασε κατ΄ αυτόν τον τρόπο αφού η 19χρονη του επιτέθηκε και τον χαστούκισε, στη συνέχεια την σήκωσε από το πεζοδρόμιο και της πέρασε χειροπέδες.



Η αστυνομία της Νέας Υόρκης κατηγόρησε την 19χρονη για επίθεση σε ένστολο, αντίσταση στη σύλληψη, παρεμπόδιση των αρχών και πως χαστούκισε μια 27χρονη γυναίκα στο σημείο, ενώ δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για τον αστυνομικό που ρίχνει τη γροθιά.



Το βίντεο προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταδικάστηκε γρήγορα από ακτιβιστές.





