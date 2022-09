Κοινωνία

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Άστατος θα παραμείνει και το Σάββατο ο καιρός. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα.

Το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά, στα ορεινά της Κρήτης αλλά και σε ηπειρωτικές πεδινές περιοχές.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το πρωί στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο, όμως μετά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σημαντικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά της Θεσσαλίας και στη Στερεάς, στην Εύβοια και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα του Αιγαίου και των ανατολικών και βορείων ηπειρωτικών θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 31, στη Θεσσαλία από 21 έως 32, στην Ήπειρο από 16 έως 30, στη Στερεά από 19 έως 32, στην Πελοπόννησο από 18 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 29, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 20 έως 29 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 34, στις Κυκλάδες από 20 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 24 έως 30 και στην Κρήτη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 Μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και από το μεσημέρι 4 έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί και ενδεχομένως το μεσημέρι στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

