Κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη: Διανομέας παρασύρεται από τα ορμητικά νερά (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας στη Θεσσαλονίκη, με τον διανομέα να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Διανομέας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής στη Θεσσαλονίκη, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Ο διανομέας οδηγούσε σε στενό δρόμο του κέντρου, όταν έχασε τον έλεγχο και παρασύρθηκε, πηγαίνοντας αλλού εκείνος κι αλλού το μηχανάκι του.

Σύμφωνα, πάντως με την ανάρτηση, ο εργαζόμενος είναι καλά στην υγεία του.

Η δυνατή νεροποντή που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, αφού βασικές οδικές αρτηρίες μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το τηλεφωνικό κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε τουλάχιστον 80 κλήσεις κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Μέχρι το απόγευμα κλιμάκια της Πυροσβεστικής έχουν επιχειρήσει για έξι αντλήσεις υδάτων , τρεις κοπές δέντρων πάνω σε τρεις περιπτώσεις απομάκρυναν ογκώδη αντικείμενα τα οποία είχαν παρασυρθεί από την καταρρακτώδη βροχή.

Οι ισχυρές καταιγίδες και τα ξαφνικά μπουρίνια θα συνεχιστούν μέχρι και αργά το βράδυ να εκδηλώνονται κατά διαστήματα, σύμφωνα με το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας.

Πηγή βίντεο: Weather Analysis Greece

