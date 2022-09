Πολιτική

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Τα έξι σημεία του πακέτου μέτρων

Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Το επόμενο Σάββατο αποκαλύπτεται το πακέτο.

Λίγες ημέρες απέμειναν για τα αποκαλυπτήρια του «πακέτου της ΔΕΘ», που θα ανακοινωθεί το προσεχές Σάββατο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι κανένα μέτρο δεν έχει κλειδώσει και πολλά θα εξαρτηθούν από τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα μέσα στην προσεχή εβδομάδα, τα οποία μόνο λίγα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι, αλλά ούτε και ήσσονος σημασίας.

Ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο θέλουν, πριν την σύνταξη των ανακοινώσεων, να έχουν μία όσο το δυνατό πιο σαφή εικόνα, τόσο για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αλλά πολύ περισσότερο για τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να έχει την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της μεγάλης εικόνας και για τον λόγο αυτό το «πακέτο της ΔΕΘ» μπορεί να οριστικοποιηθεί ακόμη και λίγες ώρες πριν. Όπως έχει άλλωστε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατ’ επανάληψη, στο τραπέζι υπάρχουν μία σειρά προτάσεων, πλήρως κοστολογημένων, από τις οποίες ο πρωθυπουργός θα κάνει τις επιλογές με βάση τις προτεραιότητες που ο ίδιος θέτει, αλλά και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Ας δούμε αναλυτικά τα έξι κομβικά σημεία που θα καθορίσουν το «πακέτο της ΔΕΘ».

1. Την προσεχή Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την ΕΛΣΤΑΤ για το ύψος της ανάπτυξης το 2ο τρίμηνο του 2022. Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι αυτή θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, τηρουμένων των αναλογιών, και έτσι θα συντηρήσουν την πρόβλεψη ότι η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2022 θα είναι μία από την υψηλότερη στην Ευρωζώνη, στηριζόμενη κυρίως στον τουρισμό.

2. Δύο ημέρες μετά, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν ανακοινώσεις, επίσης από την ΕΛΣΤΑΤ, για το ύψος του πληθωρισμού, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα σημειώσει για δεύτερο συνεχή μήνα αποκλιμάκωση. Ήδη μας έχει προϊδεάσει για αυτό η Eurostat, που ανακοίνωσε για τον Αύγουστο πληθωρισμό χαμηλότερο τον Ιουλίου. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης που δείχνουν να φρενάρουν το «τέρας» του πληθωρισμού.

3. Στο υπουργείο Οικονομικών μέσα στην εβδομάδα θα έχουν μία σαφή εικόνα για την πορεία των δημοσίων εσόδων τον μήνα Αύγουστο. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν να έχει διατηρηθεί η τάση υπέρβασης του στόχου και τον εν λόγω μήνα, διευρύνοντας τον δημοσιονομικό χώρο που έχει ήδη έχει δημιουργηθεί.

4. Ένα κομβικό στοιχείο για τη λήψη των αποφάσεων είναι η επίδοση στον τουρισμό. Όλα δείχνουν ότι το ρεκόρ του 2019 με τα έσοδα στα 18,2 δισ., μπορεί να καταρριφθεί και ο πήχης μπορεί να μπει υψηλότερα. Στο κυβερνητικό επιτελείο θα υπάρξει μία καλύτερη εικόνα εντός της προσεχούς εβδομάδος με ενσωμάτωση και των στοιχείων του Αυγούστου που αναμφίβολα είναι ιδιαίτερα θετικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις.

5. Την προσεχή Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, προκειμένου να λάβει καθοριστικές αποφάσεις για τον τρόπο τιθάσευσης του πληθωρισμού. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν σε αύξηση των επιτοκίων 0,50-0,75%, ανάλογα με το πόσο ηχηρό μήνυμα θέλει να στείλει η Κεντρική Τράπεζα.

6. Τέλος, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο οδικός χάρτης των παρεμβάσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, με την Κομισιόν να δείχνει αποφασισμένη όσο ποτέ να βάλει φρένο σε αυτή την παράνοια των ανεξέλεγκτων τιμών.

Όλα τα παραπάνω θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο πρωθυπουργός, πάντα όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, με γνώμονα την παραδοχή ότι «οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι».

