Ολυμπιακός: Φιέστα για Μαρσέλο στο “Γ. Καραϊσκάκης”

Το ερυθρόλευκο μήνυμα στα ελληνικά. του κορυφαίου αριστερού οπισθοφύλακα όλων των εποχών. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την εκδήλωση.

Την ευκαιρία να «αποθεώσουν» τον Μαρσέλο θα έχουν αύριο (5/9, 21:00), οι φίλοι του Ολυμπιακού, που θα βρεθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η διοίκηση των «ερυθρολεύκων», ανακοίνωσε την διοργάνωση μίας άτυπης γιορτής (σ.σ με ελεύθερη είσοδο), προκειμένου ο Βραζιλιάνος άσος, να γνωρίσει τους φιλάθλους των πρωταθλητών.

Ο κορυφαίος αριστερός οπισθοφύλακας όλων των εποχών, υπέγραψε στον Ολυμπιακό μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την προοπτική ετήσιας ανανέωσης και θεωρείται βέβαιο, ότι θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα στις υποχρεώσεις της, τόσο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο Europa League.

Σε ανάρτηση του στο Instagram,σχετικά με την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Μαρσέλο, έγραψε με νόημα: «Ας συνεχίσουμε να γράφουμε Ιστορία μαζί. Πάμε Ολυμπιακέ»...

View this post on Instagram A post shared by Marcelo Vieira (@marcelotwelve)

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει ότι η υποδοχή του Παγκόσμιου Μαρσέλο θα γίνει στο «Γεώργιος Καραισκάκης» αύριο (5/9) στις 21:00.

Η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να εισέρχονται στις εξέδρες του Σταδίου από τις εισόδους στις Θύρες 33-35, ενώ τα πάρκινγκ του σταδίου θα είναι ανοικτά μέχρι το όριο διαθεσιμότητας. Οι θύρες θα ανοίξουν στις 20:00.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός έγραψε τη δική του ιστορία στη Ρεάλ, με αποτέλεσμα να αναχθεί σε θρύλο. Φέτος το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τους μερένγκες μετά από 15 χρόνια.

Η τροπαιοθήκη του στη Ρεάλ κάτι παραπάνω από γεμάτη. Κατέκτησε πέντε τίτλους Champions League, έξι πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα, πέντε Σούπερ Καπ Ισπανίας, τρία ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και τέσσερα παγκόσμια συλλόγων. Είχε συνολικά 546 συμμετοχές και ήταν εκ των ηγετών της ομάδας. Παράλληλα έχει αγωνιστεί σε 58 ματς με το εθνόσημο.

Από την στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ έγινε από τους πιο περιζήτητους ελεύθερους. Δέχθηκε κρούσεις από το MLS, ωστόσο το πρώτο του μέλημα είναι η παραμονή του στην Ευρώπη».





