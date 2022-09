Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Ιστορική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, ολοκληρώνοντας μία... θρυλική μεταγραφή, η οποία εντάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων της Ιστορίας του.

«Ένας αληθινός ΘΡΥΛΟΣ του ποδοσφαίρου στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!» ανέφεραν στην ανάρτησή τους στα social media οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι απέσπασαν την υπογραφή του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ σε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνο και τον δήλωσαν άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη φάση των ομίλων του Europa League.

Ο Μαρσέλο, ο οποίος μετράει 546 συμμετοχές με τη Ρεάλ Μαδρίτης από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της το 2007, αποχώρησε στο τέλος της περυσινής αγωνιστικής περιόδου ως ο πιο πολυβραβευμένος ποδοσφαιριστής στην 120χρονη Ιστορία του συλλόγου με 25 τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων πέντε τίτλων Champions League!

Ο 34χρονος είχε απορρίψει ενδεχόμενη αποχώρηση του από την ενεργό δράση και επιθυμούσε την παραμονή του σε ευρωπαϊκή ομάδα αντί να επιστρέψει σε σύλλογο της Βραζιλίας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση ενός θρύλου του ποδοσφαίρου, του Μαρσέλο, που θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Γεννημένος στις 12 Μαΐου 1988, ο 34χρονος σούπερ σταρ ανήκε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2006 μέχρι και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτών των 16 ετών πραγματοποίησε 546 συμμετοχές με την ισπανική ομάδα και κατέστη ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της, αλλά κι εκείνος με τα περισσότερα τρόπαια (25). Κατέκτησε πέντε Champions League, έξι πρωταθλήματα, τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, τρία ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, δύο Copa del Rey και πέντε ισπανικά Σούπερ Καπ.

Με τη Ρεάλ πέτυχε 38 γκολ, ένα εκ των οποίων στον τελικό του Champions League το 2014 εναντίον της Ατλέτικο. Με την εθνική Βραζιλίας, την οποία έχει εκπροσωπήσει 58 φορές με απολογισμό έξι γκολ, έχει αγωνιστεί σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2014, 2018) και έχει κατακτήσει το Confederations Cup (2013). Προτού υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης αγωνιζόταν στη Φλουμινένσε».