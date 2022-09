Πολιτική

Βρετανία - Μπόρις Τζόνσον: Σήμερα ανακοινώνεται ο διάδοχος του

Τέλος το πολιτικό θρίλερ στη Βρετανία. Πότε θα αναλάβει καθήκοντα ο διάδοχος.

Σήμερα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, θα ανακοινωθεί ο διάδοχος του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Συντηρητικών, ο οποίος θα αναλάβει και την πρωθυπουργόα της χώρας. Μεταξύ των δύο διεκδικητών, της Λιζ Τρας και του Ρίσι Σούνακ επικρατέστερη θεωρείται η πρώτη.

Ο νικητής θα αναλάβει καθήκοντα αύριο,Τρίτη και αμέσως θα ταξιδέψει στη Σκωτία, για να συναντήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία θα ζητήσει από τον νέο ηγέτη να σχηματίσει κυβέρνηση.

Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις η Τρας θα γίνει η τέταρτη πρωθυπουργός από τους Συντηρητικούς από τις εκλογές του 2015.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η χώρα βρέθηκε από κρίση σε κρίση και τώρα αντιμετωπίζει μια μακρά ύφεση με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 10,1% τον Ιούλιο, υψηλό 40 ετών.

Η Τρας υποσχέθηκε να ανακοινώσει περαιτέρω βοήθεια για την προστασία των καταναλωτών μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την ανάληψη της εξουσίας.

Στη συνέχεια, σχεδιάζει να ρίξει 30 δισ. λίρες σε φορολογικές περικοπές μέσω έκτακτου προϋπολογισμού αργότερα αυτόν τον μήνα.

