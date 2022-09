Πολιτική

Οικονόμου: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί κοινές ευρωπαϊκές λύσεις

Η Ελλάδα είναι χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, ισχυρή και αποτελεσματική κυβέρνηση, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βεβαιότητες δεκαετιών κατέρρευσαν με πάταγο κι ο κόσμος μας άλλαξε. Χρειάζεται να είμαστε πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν σκληρά οι αντοχές μας. Τόσο η αναστάτωση στην παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση αγαθών που προκάλεσε η πανδημία όσο και η ενεργειακή κρίση που επιτάθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκαλούν τεράστια ανισορροπία στην παγκόσμια οικονομία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως η πανδημία έτσι και η ενεργειακή κρίση είναι εξωγενής. Εισάγονται στην Ευρώπη, εισάγονται και στην πατρίδα μας και γι αυτό η αντιμετώπισή τους απαιτεί κοινές ευρωπαϊκές λύσεις», τόνισε και επεσήμανε ότι τα δημόσια οικονομικά δεν μένουν ανεπηρέαστα «καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολες μακροπρόθεσμα τις κρατικές παρεμβατικές πολιτικές». Όπως είπε «καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει από μόνη της όλο το κόστος των κρίσεων παρότι τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης είναι τα μεγαλύτερα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά».

Υπογράμμισε πως η εφιαλτική εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου και η συνακόλουθη έκρηξη στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο που το βιώνουμε όλοι. «Η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας τις αβεβαιότητας στις ροές ρωσικού φυσικού αερίου και των προβλημάτων που αφορούν την ενεργειακή επάρκεια. Όλα πια δείχνουν πως η Ρωσία επιδιώκει την ένταση της οικονομικής πίεσης, τη δημιουργία κοινωνικής αναταραχής και την πρόκληση πολιτικής αστάθειας σε όσες χώρες αντιδρούν στα σχέδιά της», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι οι συνέπειες δεν αγγίζουν πλέον μόνο τους αδύναμους αλλά πλήττεται και η μεσαία τάξη. «Στην Ελλάδα κατανοούμε απόλυτα ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη δοκιμασία καθώς προηγήθηκε η επίμοχθη περίοδος των μνημονίων. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπειρία μας, μας κάνει ανθεκτικότερους αλλά και σοφότερους. Μάθαμε ότι εύκολες και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν».

Τόνισε ότι ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια στρατηγικού χαρακτήρα απειλή απέναντι στην οποία οφείλει έστω και τώρα να αντιδράσει αποτελεσματικά. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση χαιρετίζει την κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλέον καθόλου καιρός για χάσιμο. Έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού και τις προτάσεις συγκεκριμένων λύσεων, επειδή ακριβώς το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και χρειάζεται πανευρωπαϊκή απάντηση.

«Οι σχεδιαζόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορθωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανάγκη να σπάσουν την περίοδο της ευρωπαϊκής αδράνειας» τόνισε, αναφερόμενος στην επιστολή που είχε στείλει ο πρωθυπουργός ήδη από τον Μάρτιο στην πρόεδρο την Κομισιόν με έξι συγκεκριμένες προτάσεις.

«Έστω και αργά πολλές από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει αποτελούν σήμερα αντικείμενο επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιούνται ως εθνικές πολιτικές από αρκετά κράτη στην Ευρώπη. Είναι όμως ανάγκη -όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός - να κάνουμε ό,τι γίνεται το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο», είπε.

Επανέλαβε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει το πρόγραμμα στήριξης «εξαντλώντας όχι όμως παραβιάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργούνται». Πρόσθεσε ότι θα οριστικοποιηθούν τις αμέσως επόμενες μέρες οι σχετικές αποφάσεις καθώς και ότι το καλοκαίρι εξασφαλίστηκε μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος από την καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού και από τη σημαντική, παρά την ενεργειακή κρίση ανάπτυξη. Ενώ συνέβαλε καθοριστικά και η εντυπωσιακή ανάκαμψη του Τουρισμού καθώς εκτιμάται ότι τα έσοδα φέτος θα είναι πάνω από τα 18,2 δισεκ. του 2019 και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν αυτή την αύξηση.

«Όλα αυτά δεν ήταν προϊόν ούτε συγκυρίας ούτε τύχης», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου και τόνισε ότι με ανάλογους τρόπους σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε κι άλλους τομείς της οικονομίας μας προκειμένου να βρούμε νέους πρόσθετους πόρους το επόμενο διάστημα για να χρηματοδοτήσουμε τη στήριξη της κοινωνίας το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα.

Στο σημείο αυτό ανέφερε πως είναι βέβαιο ότι τον τελευταίο καιρό η Ευρώπη γνωρίζει ευρύτερους πολιτικούς κλυδωνισμούς που σε ορισμένες χώρες ήδη επέφεραν ακυβερνησία ή δομική αστάθεια.

«Η Ελλάδα παραμένει εξαίρεση. Είναι μια χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, ισχυρή και αποτελεσματική κυβέρνηση» επεσήμανε προσθέτοντας ότι η σημασία της ισχυρής και σταθερής διακυβέρνησης θα φανεί ακόμη περισσότερο τους αμέσως επόμενους μήνες, όταν η χώρα μας θα κληθεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προσδοκίες των πολιτών για ουσιαστική στήριξη και την αντιμετώπιση της εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης.

Ο κ. Οικονόμου επεσήμανε στη συνέχεια ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αναφερθεί και σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που συμπληρώνουν τις παρεμβάσεις στη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. «Θα μιλήσει επίσης για διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, μέτρα και κίνητρα απέναντι σε εναπομείνασες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας». Και «τέλος θα αναφερθεί φυσικά στην πλειάδα μέτρων στήριξης των πολιτών στην ενέργεια που έχουμε δρομολογήσει και σχεδιάζουμε και για το επόμενο διάστημα αλλά και σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη στέγαση».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην εξυγίανση των Ναυπηγείων της Ελευσίνας.

