Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: έκτακτη ενημέρωση για τις επικαιροποιημένες δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά ο εμβολιασμός με τα επικαιροποιημένα εμβόλια, τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας.

Στην Ελλάδα βρίσκονται ήδη οι πρώτες παρτίδες με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Covid, τα οποία αντιμετωπίζουν και την παραλλαγή Όμικρον. Η ημερομηνία χορήγησης αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα, σε έκτακτη ενημέρωση που θα γίνει στο υπουργείο Υγείας από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου και τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Η κ. Θεοδωρίδου αναμένεται να ανακοινώσει και τις οδηγίες σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της Covid. Σύμφωνα με τις χθεσινές συστάσεις του ECDC και του ΕΜΑ, τα δύο εμβόλια που εγκρίθηκαν πρόσφατα αφορούν άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν λάβει τουλάχιστον πρωτογενή εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Το ECDC και ο EMA συμβουλεύουν ότι οι αναμνηστικές δόσεις με αυτά πρέπει να απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε όσους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ανοσοκατεσταλμένους και άτομα με υποκείμενες παθήσεις, που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής Covid-19 και έγκυες γυναίκες. Επιπλέον, οι διαβιούντες και το προσωπικό δομών μακροχρόνιας φροντίδας θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί επίσης να χρειαστούν το εμβόλιο, λόγω της αυξημένης έκθεσής τους σε περίπτωση μελλοντικών νέων κυμάτων του SARS-CoV-2 και του βασικού τους ρόλου στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς των δύο Οργανισμών, τα αρχικά εμβόλια εξακολουθούν να παρέχουν προστασία από σοβαρή νόσηση, νοσηλεία και θάνατο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αρχικούς εμβολιασμούς και να λαμβάνονται υπόψη για αναμνηστικές δόσεις, όταν δεν είναι ακόμη διαθέσιμα νεότερα προσαρμοσμένα εμβόλια.?

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Βόλος: Μητέρα έδιωξε την ανάπηρη κόρη της από το σπίτι γιατί.. την ενοχλεί!

Ωρωπός: Αδήλωτος δούλευε ο 17χρονος ντελιβεράς που σκοτώθηκε σε τροχαίο