Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για την 4η δόση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε η πλατφόρμα εβμολιασμού για τους άνω των 30.

Άνοιξε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 με την 2η αναμνηστική δόση (4η δόση) και σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών, εφόσον το επιθυμούν, μετά την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Παραμένει η ισχυρή σύσταση για τον εμβολιασμό με την 2η αναμνηστική δόση για τους άνω των 60 ετών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας έχει ως εξής:

"Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών όσον αφορά τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης (4η δόση), παραμένει η ισχυρή σύσταση για τους άνω των 60. Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια.

Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών εφόσον το επιλέξουν. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για όλους όσους το επιθυμούν την Δευτέρα 27-06-22".

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ στις μάσκες

Ηλεκτρονικές απάτες: Πώς να προστατευτείτε

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν