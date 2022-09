Κοινωνία

Αμβλώσεις – “Ρουβίκωνας”: Παρέμβαση έξω από την Ιερά Σύνοδο (εικόνες)

Άνοιξαν πανό και πέταξαν τρικάκια κατά της πρωτοβουλίας της Εκκλησίας να διαβαστεί κήρυγμα με το οποίο αντιτίθενται στις αμβλώσεις.



Παρέμβαση στο κτίριο της Ιεράς Συνόδου στο Κολωνάκι πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης η αναρχική συλλογικότητα «Ρουβίκωνας» τα μέλη της οποίας άνοιξαν πανό και πέταξαν τρικάκια κατά της πρωτοβουλίας της Εκκλησίας της Ελλάδας να διαβαστεί κήρυγμα με το οποίο αντιτίθενται στις αμβλώσεις.

Τα μέλη του «φεμινιστικού τομέα» της αναρχικής συλλογικότητας παρέμειναν για λίγη ώρα έξω από το κτίριο της Ιεράς Συνόδου, φώναξαν συνθήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

Σε κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναρχικής συλλογικότητας αναφέρεται:

"Η πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση είναι δικαίωμα. Ποτέ ξανά πίσω στο Μεσαίωνα.

Τον Αύγουστο η ιερά σύνοδος ανακοίνωσε ότι στις εκκλησίες της χώρας θα αναγνωσθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα χριστιανικής εορτής, κήρυγμα κατά των αμβλώσεων, όπως το ίδιο συνέβη και την περασμένη Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Από το 2019 και με την αρωγή της παρούσας ακροδεξιάς κυβέρνησης, η εκκλησία άνοιξε την ατζέντα για την κατάργηση ενός νομικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των γυναικών, του δικαιώματος στην ασφαλή άμβλωση, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια σκοταδιστική και αντιεπιστημονική ρητορική που η ελληνική κοινωνία είχε αφήσει πίσω της εδώ και πάνω από 3 δεκαετίες.

Το είδαμε άλλωστε και επί κορωνοϊού, ότι η εκκλησία παρεμβαίνει σε ιατρικά/επιστημονικά δεδομένα και καταστρατηγεί τα δικαιώματα στην υγεία. Ουσιαστικά κάνει πλέον επίκληση στην κυβέρνηση να επιβάλλει θεσμική απαγόρευση των αμβλώσεων, αφαιρώντας από τις γυναίκες το δικαίωμα να είναι αυτόνομα υποκείμενα, αλλά αντίθετα εργαλειοποιώντας τις ως αντικείμενα αναπαραγωγής. Και η κυβέρνηση, σε σύμπνοια με τα όσα αντίστοιχα συμβαίνουν σε άλλες χώρες της «πολιτισμένης» Δύσης, άλλο που δε θέλει να καλλιεργήσει τα κατώτερα συντηρητικά ένστικτα της κοινωνίας, καθώς σε καιρούς μεγάλης φτώχειας βολεύει να πιστεύει το ποίμνιο ότι το «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» είναι πιο σημαντικό από το ότι δε θα έχει να φάει και να ζεσταθεί.

Ας είμαστε ειλικρινείς, η επίσημη εκκλησία ουδέποτε υπήρξε υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά, ούτε των γυναικών αλλά ούτε καν των παιδιών. Εάν η εκκλησία θέλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των παιδιών, ας φροντίσει να εκκαθαρίσει από τους κόλπους της τους παιδοβιαστές και κακοποιητές παπάδες, που μάλιστα εξακολουθούν να πληρώνονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, ας ασχοληθεί με τα παιδιά που ζουν σε άθλιες συνθήκες ή με αυτά που πνίγονται στα νερά του Αιγαίου, χρησιμοποιώντας κάποια, έστω, από την κολοσσιαία περιουσία της. Αν θέλει να υπερασπιστεί τη ζωή, ας καθαιρέσει πρώτα τους χυδαίους και μυσογύνιδες εκπροσώπους της που ξεπλένουν βιαστές, καταργώντας γενικά την έννοια του βιασμού, σε μια χώρα που θρηνεί θύματα όπως η Ελένη Τοπαλούδη.

Εμείς στεκόμαστε απέναντι σε όσους θέλουν να ορίζουν τα σώματά μας και προσπαθούν να μας γυρίσουν στο μεσαίωνα. Στεκόμαστε απέναντι σε αυτούς που καλλιεργούν το φόβο στις γυναίκες, ώστε να μην αποφασίζουν οι ίδιες για τις ζωές τους, είτε πιστεύουν σε θρησκείες είτε όχι. Θα είμαστε αμείλικτες απέναντι σε όποιον προσπαθήσει να καταπατήσει και να καταργήσει το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση. Τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και την αποποινικοποίηση της άμβλωσης που κατακτήθηκαν στο παρελθόν με πολυετείς κι επίπονους φεμινιστικούς αγώνες, δε θα τα ξεπουλήσουμε."

