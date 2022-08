Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος - Αμβλώσεις: Κήρυγμα στις εκκλησίες για την αποφυγή τους

Τι αναφέρει σχετικά η απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνήλθε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στις 24 και 25 Αυγούστου.

Μεταξύ άλλων, αποφάσισε κύρηγμα στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με τις αμβλώσεις.

Η ανακοίνωση των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου:

«Συνήλθε επί διήμερο, την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 165ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά τις δύο Συνεδρίες η Δ.Ι.Σ. επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως και ακολούθως:

Ενημερώθηκε περί του Γράμματος της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, σχετικά με την προσεχή επίσκεψή του στις Ι. Μητροπόλεις Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Απεφάσισε την αποστολή των εξής Εγκυκλίων προς το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος:

α) Περί της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αποφυγής των αμβλώσεων, προκειμένου να αναγνωσθεί στους Ιερούς Ναούς κατά την εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου (8-9-2022) και

β) Περί της συμπληρώσεως εκατό ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή, προκειμένου να αναγνωσθεί στους Ιερούς Ναούς την Κυριακή 11η Σεπτεμβρίου 2022, οπότε και τιμάται η μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων της Μικράς Ασίας (Χρυσοστόμου Σμύρνης κλπ.)

Ενέκρινε τον τελικό Κατάλογο των Κληρικών των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων.

