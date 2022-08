Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστές φορτώνουν χρηματοκιβώτιο σε αυτοκίνητο! (βίντεο - ντοκουμέντο)

Κωμικοτραγικές σκηνές στην παραλιακή λεωφόρο. Το χρηματοκιβώτιο έπεσε από το όχημα, αλλά ανενόχλητοι οι κακοποιοί, μέσα στον κόσμο, το φόρτωσαν ξανά και έγιναν… καπνός!

Ποικίλα συναισθήματα προκαλεί το βίντεο με τη δράση της συμμορίας που «σήκωσε» χρηματοκιβώτιο από διαμέρισμα της παραλιακής οδού της Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν σημειώθηκε μέρα – μεσημέρι μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να απαθανατίσουν της στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ. Είπαν στα θύματα τους ότι το ψυγείο τους έχει πρόβλημα και με τον τρόπο αυτό τα περιόρισαν στο χώρο της κουζίνας. Ένας από τους δράστες ανέλαβε να βγάλει από το διαμέρισμα το χρηματοκιβώτιο.

Το μετέφεραν στο αυτοκίνητο. Το φόρτωσαν στο χώρο των αποσκευών και ξεκίνησαν να φύγουν. Το χρηματοκιβώτιο έπεσε στο οδόστρωμα. Το ξαναφόρτωσαν και τράπηκαν σε φυγή.

Η κωμικοτραγική στιγμή της αποχώρησης των δραστών:





