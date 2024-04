Πολιτική

Φλώρος: Έχασα την ψυχραιμία μου και ακολούθησα τον κ. Γραμμένο έξω από την αίθουσα...

"Επειδή όμως έχω μια πολύ σημαντική ιδιότητα αυτή του Έλληνα βουλευτή έπραξα απολύτως λάθος . Δεν αρμόζει αυτή η συμπεριφορά σε Έλληνα βουλευτή" δήλωσε ο κ. Φλώρος

Της Λίας Κοντοπούλου

Ελεύθερος αφέθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια για το επεισόδιο με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο. Του επιβλήθηκε ο όρος να μην πλησιάζει στα πενήντα μέτρα τον κο Γραμμένο. Βγαίνοντας ο κ.Φλώρος δήλωσε πως η συμπεριφορά του ως βουλευτή ήταν λανθασμένη.

«Ως γιος εκείνη τη στιγμή ορμώμενος και από το συναίσθημα θεώρησα ότι έπραξα σωστά . Επειδή όμως έχω μια πολύ σημαντική ιδιότητα αυτή του Έλληνα βουλευτή έπραξα απολύτως λάθος . Δεν αρμόζει αυτή η συμπεριφορά σε Έλληνα βουλευτή , για τους χώρους του κοινοβουλίου . Δεν αποτελεί και παράδειγμα για Έλληνα βουλευτή» δήλωσε ο κ. Φλώρος

Με αυτά τα λόγια ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος επιχείρησε να εξηγήσει το πρωτοφανές επεισόδιο με θύμα τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα είχε αφήσει ελεύθερο τον Κωνσταντίνο Φλώρο, χωρίς καταβολή εγγύησης ή επιβολή περιοριστικών όρων παρά μόνο να μην πλησιάζει τον Βασίλη Γραμμένο σε απόσταση πενήντα μέτρων.

«Η δικαιοσύνη ξέρει να αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά , να μπαίνει στην ουσία των πραγματικών συμπεριφορών και των περιστατικών . Με ένα πολύ ανθρώπινο τρόπο προσέγγισης η κυρία ανακρίτρια και η κυρία εισαγγελεας του επεσήμαναν ότι δεν νοείται τέτοια συμπεριφορά υπό τη θεσμική ιδιότητα του βουλευτή . Ο κ. Φλωρος έχει κατανοήσει πως δεν αρμόζει στη θεσμική του ιδιότητα μια τέτοια συμπεριφορά» είπε η δικηγόρος του κ. Φλώρου.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη για βία κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του στη σύντομη απολογία του υποστήριξε ότι έχασε την ψυχραιμία του, όταν προκλήθηκε από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

«Θεωρώ το εν λόγω περιστατικό ατυχές σε κάθε περίπτωση και αν γύριζα το χρόνο πίσω θα είχα λειτουργήσει με ψυχραιμία. Πλην όμως, πρόκειται ουσιαστικά για μία προσωπική διένεξη, κατόπιν σκαιότατης υβριστικής συμπεριφοράς του συναδέλφου μου κ. Γραμμένου σε βάρος της μητρός μου αλλά και εμού, χωρίς το παραμικρό πολιτικό υπόβαθρο ή σκοπιμότητα και χωρίς φυσικά σε καμία περίπτωση να έχω πρόθεση να τον εμποδίσω να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα., ανέφερε ο Κωνσταντίνος Φλώρος

Ο κατηγορούμενος βουλευτής επανέλαβε στην ανακρίτρια τον ισχυρισμό του ότι εξερράγη όταν ο Βασίλης Γραμμένος άρχισε να μιλά υβριστικά για τη μητέρα του, αρνήθηκε όμως ότι χρησιμοποίησε βία.

«Προφανώς έχασα την ψυχραιμία μου, και ακολούθησα τον κ. Γραμμένο εκτός της αιθούσης, όπου συνέχισε τις ύβρεις, τις απειλές και την ίδια εριστική συμπεριφορά, όχι μόνο σε βάρος μου, αλλά και σε βάρος του παρισταμένου μάρτυρα Αστυνομικού. Αμφότεροι πάντοτε κατά τον μάρτυρα Αστυνομικό, προσπαθούσαμε να απωθήσουμε ο ένας τον άλλον, ενώ αναφέρει ότι η μόνη δική μου ενέργεια ήταν να προσπαθήσω να πιάσω τον κ. Γραμμένο στο ύψος της μύτης, με τον ίδιο να πέφτει κάτω τελικά. Επομένως ουδέποτε τον χτύπησα στο πρόσωπο, όπως αναληθώς αναφέρει στην κατάθεσή του, ουδέποτε τον γρονθοκόπησα όπως ψευδώς διαδίδεται, ουδέποτε έλαβε χώρα κάτι περαιτέρω από τα ανωτέρω ανέφερε ο κ. Φλώρος

Ως μάρτυρας στην ανάκριση κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες Διονύσης Βαλτογιάννης, ενώ οι δικηγόροι του κ.Φλώρου πρότειναν ως μάρτυρας και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού.

Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου επιμένει ότι το επεισόδιο ήταν προσχεδιασμένο από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, προκειμένου να εκτεθεί ο γιος του.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν να καταθέτουν στην ανακρίτρια οι αυτόπτες μάρτυρες του πρωτοφανούς επεισοδίου.

