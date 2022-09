Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: δεν θα μετατρέψουμε σε ανατολίτικο καυγά θέματα διεθνούς δικαίου

Τι ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας για την τουρκική προκλητικότητα όσον αφορά τα νησιά από το βήμα της Βουλής.

«Η τουρκική επιθετικότητα είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται αλλά δεν μας φοβίζει». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, χαρακτηρίζοντας «πέραν του απαράδεκτου τις αναφορές Τούρκων αξιωματούχων σε κατοχή ελληνικών νησιών», ενώ διεμήνυσε στην 'Αγκυρα ότι η Ελλάδα, με κανένα τρόπο δεν θα πέσει στη παγίδα των ρητορικών οξύνσεων και δεν θα απαντήσει με ανάλογες αγοραίες απειλές και εκφράσεις και στο τέλος να μετατρέψει ένα θέμα αρχής διεθνούς δικαίου και διεθνούς νομιμότητας, σε ανατολίτικο καυγά.

«Δεν πρόκειται να υποτιμήσω τα λεγόμενα, τις τελευταίες μέρες, από Τούρκους επισήμους. Είναι και πέραν του απαραδέκτου η αναφορά σε κατοχή ελληνικών νησιών. Είναι και πέραν του απαραδέκτου. Χρησιμοποίησα επί τούτου ενώπιον της Γαλλίδας υπουργού Εξωτερικών προχθές την έκφραση "νταηλίκια", ακριβώς για να υπογραμμίσω το πόσο απαράδεκτα είναι αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι και πρωτόγνωρα, πρωτάκουστα και δεν αντέχουν σε καμία κριτική και δεν αξίζουν και κάποια απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, με αφορμή την συζήτηση της κύρωσης του πρωτοκόλλου για την προσχώρηση Φινλανδίας και Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Είναι προφανές ότι υπάρχει απόλυτη ομόνοια του ελληνικού πολιτικού συστήματος, των κομμάτων του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Απειλές αγοραίες για το πότε θα έρθει ο καθένας, δεν αγγίζουν τον ελληνικό λαό. Όπως επίσης δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να πέσουμε, νομίζω στη προφανή παγίδα των ρητορικών οξύνσεων, να απαντήσουμε με ανάλογες αγοραίες απειλές και εκφράσεις και στο τέλος να μετατρέψουμε ένα θέμα αρχής διεθνούς δικαίου, διεθνούς νομιμότητας, σε ανατολίτικο καυγά. Η Ελλάδα δεν είναι τέτοια χώρα. Έχουμε καταφέρει, με τεράστιες θυσίες να είμαστε τμήμα μιας ευρωπαϊκής πραγματικότητας, μιας δημοκρατικής πραγματικότητας, ενός χώρου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκεί ανήκουμε, έτσι διατυπώνουμε τις θέσεις μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας τραβήξει στο δικό του επίπεδο για τους δικούς του λόγους και για τη δική του πολιτική τακτική. Από όπου και αν προέρχεται αυτός. Είτε γείτονας είτε άλλος», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε:

«Θα ήθελα να παρακαλέσω να υπογραμμιστεί, γιατί πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν μια καθαρή θέση πάνω σε αυτό το θέμα και ο εκπρόσωπος της ΕΕ, για λογαριασμών όλων μας πήρε μια καθαρή θέση, όπως και η τσεχική προεδρία. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις υπήρξε οργίλη αντίδραση από πλευράς της Τουρκίας, ως το καλύτερο πιστοποιητικό της επαρκούς απάντησης».

Και ο κ. Δένδιας συνέχισε:

«Βεβαίως μπορούμε και μόνοι μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, είναι το καθήκον μας αυτό, αλίμονο. Καμία σοβαρή χώρα στον κόσμο δεν αναθέτει την υπεράσπισή της σε άλλες δυνάμεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε φίλους, δεν έχουμε συμμάχους, δεν έχουμε στήριξη. Θυμίζω ότι και η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών και η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών ήταν στην Αθήνα και στην 'Αγκυρα και είπα και εδώ και εκεί αυτά που έπρεπε να πω».

«Η τουρκική επιθετικότητα είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται αλλά δεν μας φοβίζει», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.?

