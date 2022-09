Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που εκσφενδονίστηκε από μηχανή

Την ώρα που μετέφεραν την σορό του στο ασθενοφόρο, καλούσε η μάνα του στο κινητό, αγωνιώντας επειδή καθυστερούσε να γυρίσει στο σπίτι τους.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου, ένας 35χρονος στο Λασίθι.

Ειδικότερα, το νέο θανατηφόρο τροχαίο συνέβη όταν ο 35χρονος επιχείρησε να διασχίσει την περιφερειακή οδό Κύπρου της Ιεράπετρας με μεγάλη ταχύτητα.

Τότε ο 35χρονος ιδιωτικός υπάλληλος έχασε τον έλεγχο της μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτας του, χτύπησε με δύναμη στην προστατευτική νησίδα και εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ήταν όμως ήδη αργά για να γίνει οτιδήποτε, προκειμένου να σωθεί η ζωή του.

Το προστατευτικό κράνος του άνδρα βρέθηκε 20 μετρά μακριά από την μηχανή, ο οποία έχει διαλυθεί.

Η σορός του άτυχου 35χρονου μεταφέρεται σήμερα το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία - νεκροτομή.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι τη στιγμή που οι διασώστες μετέφεραν τον 35χρονο στο ασθενοφόρο, το τηλέφωνό του χτυπούσε από την μητέρα του, η οποία περίμενε τον γιο της να επιστρέψει στο σπίτι τους.

Πηγή: neakriti.gr

