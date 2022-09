Κοινωνία

Νεκρός 17χρονος διανομέας: Συγκλονίζει ο πατέρας του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Ωρωπού από το δυστύχημα που συνέβη με θύμα 17χρονο διανομέα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο διανομέα σημειώθηκε στον Ωρωπό το απόγευμα του Σαββάτου. Ο οδηγός του αυτοκίνητου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το μηχανάκι που οδηγούσε ο νεαρός εργαζόμενος, τον οποίο και εγκατέλειψε.

«Μου πήρε το παιδί. Το παιδί μου δεν ξανά γυρνά πίσω», λέει συγκλονισμένος ο πατέρας του 17χρονου Βασίλη. Ο γιος του δεν είναι πια στη ζωή. Θλίψη και ένα αναπάντητο «γιατί»;

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 8 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο Βασίλης ,ο οποίος δούλευε ως διανομέας φαγητού, πήγαινε μία παραγγελία με το μηχανάκι. Τότε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, σύμφωνα με την Τροχαία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε επάνω του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

«Όταν ήρθα εδώ ήταν όλος ο κόσμος μαζεμένος .Το μόνο πράγμα που θυμάμαι ήταν που ρωτούσα που είναι το παιδί μου; Μου λέγαν θα γίνει καλά θα γίνει καλά και έγινε αυτό που έγινε», περιγράφει ο πατέρας.

Ο άτυχος 17χρονος πήγαινε σχολείο αλλά παράλληλα δούλευε για να βγάλει τα έξοδα του και βοηθούσε και την οικογένεια του.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή του τροχαίου, λέγοντας: «Ακούω έναν φοβερό θόρυβο, πετάγομαι πάνω και βλέπω το παλικαράκι πάνω στα κάγκελα. Τρελαθήκαμε. Το άλλο αυτοκίνητο ήταν στο αντίθετο ρεύμα. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Διασκορπίστηκαν τα πάντα».

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος ,σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, φέρεται να εγκατέλειψε αβοήθητο τον 17χρονο στην άσφαλτο, ωστόσο συνελήφθη αργότερα από αστυνομικούς της Τροχαίας.

«Έφταιγε το αυτοκίνητο όχι το παιδί. Δεν έφταιξε σε τίποτα, σε τίποτα. Το είχε πάρει τόσα μέτρα σβάρνα», λέει ο πατέρας του 17χρονου.

«Κρίμα για το παλικάρι. Ο άλλος δεν σταμάτησε. Αίσχος .Περνούσα εκείνη την ώρα με το ποδήλατο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος νέος φορούσε κράνος, ενώ δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Φίλοι συγγενείς και περαστικοί αφήνουν λουλούδια και κεράκια ενώ η οικογένεια του έχτισε ένα εκκλησάκι στη μνήμη του άτυχου Βασίλη.

Σε βάρος του οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα σχηματίστηκε δικογραφία ενώ η κηδεία του 17χρονου θα γίνει την Παρασκευή.

Η ακαδημία ποδοσφαίρου στην οποία έπαιζε ο Βασίλης ,τον αποχαιρετά με μία συγκινητική φωτογραφία.

«Από αυτή τη φωτογραφία κάποιος λείπει. Ένα ευγενικό και σεμνό παιδί που θα θυμόμαστε πάντα για την αγάπη του στην ομάδα και τη διάθεσή του να βοηθήσει όπου κι αν του ζητήθηκε», αναφέρεται στην ανάρτηση της ομάδας του Ωρωπού.

