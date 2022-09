Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ - Καμίλα: Δεν θα ξεχάσω ποτέ από εκείνη τα...

Η σύζυγος του νέου μονάρχη, απέτισε φόρο τιμής σε μια “μοναχική γυναίκα”, της οποίας το χαμόγελο, όπως αναφέρει, δεν θα ξεχάσει ποτέ

Η Καμίλα, σύζυγος του νέου βασιλιά της Βρετανίας, απέτισε φόρο τιμής στην Ελισάβετ Β’, κάνοντας λόγο για μια «μοναχική γυναίκα» που χάραξε τον δικό της δρόμο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο και υπογραμμίζοντας πως δεν θα ξεχάσει ποτέ «τα υπέροχα γαλάζια μάτια της» και «το αξέχαστο χαμόγελό της».

«Πρέπει να ήταν τόσο δύσκολο για εκείνη να είναι μια μοναχική γυναίκα. Δεν υπήρχαν γυναίκες πρωθυπουργοί ή πρόεδροι. Ήταν μόνη, οπότε νομίζω ότι χάραξε τον δικό της δρόμο», αναφέρει η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας.

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Καμίλα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 8 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να μεταδοθεί ολόκληρη από το BBC σήμερα, πριν από την τήρηση ενός λεπτού σιγής στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδος).

«Είχε αυτά τα υπέροχα γαλάζια μάτια που, όταν χαμογελούσε, φώτιζαν ολόκληρο το πρόσωπό της» θυμάται η 75χρονη σήμερα Καμίλα. «Θα θυμάμαι πάντα το χαμόγελό της. Αυτό το χαμόγελο είναι αξέχαστο».

Δεν είναι λίγοι οι Βρετανοί που δεν την αποδέχθηκαν ποτέ στο πλευρό του Καρόλου, επειδή υπήρξε ερωμένη του όταν ήταν ακόμη παντρεμένος με την αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα. Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, η Καμίλα αύξησε τη δημοτικότητά της.

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η οποία δεν είχε παραστεί στον πολιτικό γάμο της Καμίλα με τον Κάρολο (2005), έδωσε τη συγκατάθεσή της να γίνει «βασιλική σύζυγος» (Queen Consort) όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.

Πέρυσι, λιγότεροι από τους μισούς Βρετανούς ήθελαν να γίνει βασίλισσα η Καμίλα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, το 53% θεωρεί ότι θα είναι καλή στον νέο της ρόλο, ενώ αντίθετη γνώμη εκφράζει το 18% των ερωτηθέντων.

