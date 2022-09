Κόσμος

Ύποπτο αντικείμενο κοντά στον Λευκό Οίκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπολικά της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Ένα «ύποπτο αντικείμενο» εντοπίστηκε μέσα σε κτίριο της New York Avenue NW, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στην Ουάσινγκτον.

Περιπολικά της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η πυροσβεστική της περιφέρειας Κολούμπια, συμπληρώνοντας ότι η έρευνα για το «ύποπτο αντικείμενο» είναι σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: Κανένας δεν θα κάνει bullying στην Ελλάδα

Ζακ Κωστόπουλος: Πορεία μνήμης στην Αθήνα (εικόνες)

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ξέσπασε στο δικαστήριο η μητέρα του αδικοχαμένου υπαλλήλου