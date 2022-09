Κόσμος

Σεισμός στο Μεξικό: Νέα ισχυρή δόνηση μέσα σε λίγες μέρες (βίντεο)

Δεύτερος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο Μεξικό.

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Μεξικό, ανακοίνωσε η εθνική σεισμολογική υπηρεσία της χώρας, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα.

Ο ισχυρός σεισμός, που έγινε αισθητός και στην πόλη του Μεξικού όπου ζουν 22 εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών που συγκλόνισε τη χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, επέτειο των φονικών σεισμών του 1985 και του 2017.

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, 84 χιλιόμετρα από την πόλη Κοαλκομάν, διευκρίνισε η σεισμολογική υπηρεσία. Ο σεισμός της Δευτέρας, από τον οποίο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, είχε επίσης επίκεντρο στην ίδια πολιτεία.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών και είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιομέτρων.

Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ επεσήμανε ότι ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη για να ελέγξουν για τυχόν θύματα και ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ζημιές στην πόλη. Θα εξακολουθήσω να δίνω πληροφορίες», ανέφερε στο Twitter.

Ο ισχυρός σεισμός της Δευτέρας συγκλόνισε τη χώρα μια ώρα αφού εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε άσκηση σεισμού, η οποία οργανώνεται κάθε χρόνο στην επέτειο των δονήσεων της 19ης Σεπτεμβρίου το 1985 και το 2017.

