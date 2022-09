Life

Μπραντ Πιτ: Αυτοί είναι οι πιο όμορφοι άντρες στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξομολογήθηκε ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου τον έκανε να πλένεται περισσότερο…

Σε μια νέα του συνέντευξη στη Vogue ο αγαπημένος ηθοποιός Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) μοιράστηκε για το ποιοι πιστεύει ότι είναι οι «πιο όμορφοι άνδρες στον κόσμο».

«Ξέρετε, στον κόσμο της υποκριτικής, επειδή είναι η πρωινή μου δουλειά... η άμεση επιλογή είναι ο Πολ Νιούμαν», αποκάλυψε ο Πιτ. «Επειδή γέρασε με τόση χάρη. Ήταν ένας πραγματικά ιδιαίτερος, δοτικός, ζεστός και ειλικρινής άνθρωπος».

Και συνεχίζει: «Θα προσθέσω και τον Τζορτζ Κλούνεϊ», ανέφερε αστειευόμενος. «Γιατί συνήθως, πάντα τον βγάζω έξω και πάντα με βγάζει έξω. Και αυτή τη φορά, θα κάνω το αντίθετο, μόνο αυτή τη φορά».

Ο σταρ του Χόλυγουντ ανακοίνωσε, επίσης, τη νέα του σειρά περιποίησης, που ονομάζεται «Le Domaine Skincare» και αποκάλυψε ποια από τις διάσημες πρώην του αποτέλεσε για τον ίδιο πηγή έμπνευσης.

«Λατρεύω αυτό που έκανε η Γκουίνεθ Πάλτροου με το Goop», είπε. «Εξακολουθεί να είναι μια πραγματικά αγαπημένη φίλη. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν, μάλλον, η πρώτη που με έκανε να πλένω το πρόσωπό μου ακόμα και δύο φορές την ημέρα..».

Η νέα σειρά περιποίησης δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της οικογένειας αμπελουργών Perrin. «Ξέρω ότι κυκλοφορούν νέα προϊόντα σχεδόν κάθε μέρα αλλά αν δεν είχα δει πραγματική διαφορά στο δέρμα μου, δεν θα είχαμε ασχοληθεί» κατέληξε ο ηθοποιός.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Γκουτέρες: Τουρκικές προκλήσεις και Κυπριακό στη συνάντηση

Μεξικό: Σφαγή σε αίθουσα μπιλιάρδου!

Καιρός: κρύο και τοπικές μπόρες την Παρασκευή