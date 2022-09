Αθλητικά

Nations League: Ήττα - σοκ η Ισπανία, “αγκαλιά” με την πρόκριση η Πορτογαλία

Σημαντικότατο προβάδισμα για την πρώτη θέση του 2ου ομίλου απέκτησε η Πορτογαλία. Θύμα έκπληξης η Ισπανία. Νίκη του Ισραήλ.



Σημαντικότατο προβάδισμα για την πρώτη θέση του 2ου ομίλου της League A, που θα δώσει την πρόκριση στο Final 4 του 3ου Nations League απέκτησε η Πορτογαλία (4-0 την Τσεχία) έναντι της Ισπανίας, η οποία έπεσε «θύμα» τεράστιας έκπληξης στο «Ρομαλέδα» της Σαραγόσα από την Ελβετία (1-2), μία αγωνιστική (5η) πριν το φιναλε της φάσης των ομίλων! Στη League A θ΄ αγωνίζεται στο εξής το Ισραήλ, μετά το 2-1 επί της Αλβανίας, ενώ «αγκαλιά» με την πρωτιά και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία βρίσκεται και η Σκωτία (2-1 την Ιρλανδία).

Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος έκανε το καθήκον της στην «Φόρτουνα Αρένα» της Πράγα, όπου με το εμφατικό 4-0 επί της Τσεχίας (έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους με τον Σικ) εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα-σοκ των «φούρια ρόχας» με τους Ελβετούς (1-) και ανέβηκε στην κορυφή του γκρουπ. Έτσι, τα πάντα θα κριθούν στις 27/09 επί πορτογαλικού εδάφους, στο ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία, όπου οι γηπεδούχοι «βολεύονται» ακόμη και με την ισοπαλία.

Με τον Αλεξάντρ Μίτροβιτς να «πυροβολεί» τρεις φορές η Σερβία επικράτησε με 4-1 της Σουηδίας στο Βελιγράδι και μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της κατάκτησης της πρώτης θέσης του 4ου ομίλου της League B.

Ο στράικερ της Φούλαμ «πήρε από το χέρι» του «πλάβι», τους οδήγησε στη μεγάλη νίκη και σε συνδυασμό με την ήττα νωρίτερα της Νορβηγίας στη Λιουμπλιάνα, το όνομα της ομάδας που θα «προβιβαστεί» στην League A θα γίνει γνωστό την ερχόμενη εβδομάδα μετά το ντέρμπι του Όσλο, ανάμεσα σε Νορβηγία και Σερβία.

Με ανατροπή στο β΄ μέρος η Σκωτία επικράτησε 2-1 της Ιρλανδίας, διατηρήθηκε στην κορυφή του 1ου ομίλου της League B (+2 από την Ουκρανία) και είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία.

Την άνοδό του στην League A εξασφάλισε μαθηματικά το Ισραήλ με την εντός έδρας νίκη επί της Αλβανίας (2-1). Ήρωας των γηπεδούχων ήγαν ο Μπαρίμπο, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 88΄ και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε το «χρυσό» γκολ με το οποίο η ομάδα του Χαζάν πήρε το «εισιτήριο» για την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής του 3ου Nations League:

League A

1ος όμιλος

Κροατία-Δανία 2-1 / (49΄ Σόσα, 79΄ Μάγερ - 77΄ Έρικσεν)

Γαλλία-Αυστρία 2-0 / (55΄ Μπαπέ, 64΄ Ζιρού)

2ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 0-4 / (33΄,52΄ Νταλό, 45΄+2 Φερνάντες, 82΄ Ντιόγκο Ζότα)

Ισπανία-Ελβετία 1-2 / (55΄ Ζόρντι Άλμπα - 21΄ Ακάνζι, 58΄ Εμπολό)

3ος όμιλος

Ιταλία-Αγγλία 1-0 / (68΄ Ρασπαντόρι)

Γερμανία-Ουγγαρία 0-1 / (17΄ Άνταμ Σάλαϊ)

4ος όμιλος

Πολωνία-Ολλανδία 0-2 / (14΄ Γκάκπο, 60΄ Μπερχβάιν)

Βέλγιο-Ουαλία 2-1 / (11΄ Ντε Μπτράιν, 37΄ Μπατσουαγί - 50΄ Μουρ)

League B

1ος όμιλος

Σκωτία-Ιρλανδία 2-1 / (50΄ Χέντρι, 81΄πεν. Κρίστι - 18΄ Ίγκαν)

Αρμενία-Ουκρανία 0-5 / (22΄ Τίμτσικ, 57΄ Ζούμπκοφ, 69΄,84΄ Ντόβμπικ, 81΄ Ιγκνιατένκο

2ος όμιλος

Ισλανδία-Ρωσία* Ματαιώθηκε

Ισραήλ-Αλβανία 2-1 / (46΄ Βάισμαν, 90΄+ Μπαρίμπο - 88΄ Ουζούνι)

*Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στον 2ο όμιλο της League B και θα καταταγεί τέταρτη στο γκρουπ.

3ος όμιλος

Βοσνία-Μαυροβούνιο 1-0 / (45΄ Ντεμίροβιτς)

Φινλανδία-Ρουμανία 1-1 / (12΄ Πούκι - 52΄ Τανάσε)

4ος όμιλος

Σλοβενία-Νορβηγία 2-1 / (70΄ Σπόραρ, 81΄ Σέσκο - 47΄ Χάαλαντ)

Σερβία-Σουηδία 4-1 / (18΄,45΄+1, 50΄ Μίτροβιτς, 70΄ Λούκιτς - 15΄ Κλάεσον)

League C

1ος όμιλος

Λιθουανία-Ν.Φαρόε 1-1 / (41΄ Σλίβκα - 22΄ Αντρέασεν)

Τουρκία-Λουξεμβούργο 3-3 / (16΄πεν. Ουντέρ, 39΄ Σανό, 87΄ Γιουκσέκ - 9΄ Μάρτινς, 37΄ Σινάνι, 69΄ Ροντρίγκες)

2ος όμιλος

Β. Ιρλανδία-Κόσοβο 2-1 / (82΄ Γουάιτ, 90΄+3 Ματζένις - 58΄ Μουρίκι)

Κύπρος-ΕΛΛΑΔΑ 1-0 / (18΄ Τζιονής)

3ος όμιλος

Καζακστάν-Λευκορωσία 2-1 / (29΄ Γκαμπίσεφ, 79΄ Ζαϊνουντίνοφ - 45΄+3 Σαβίτσκι)

Σλοβακία-Αζερμπαϊτζάν 1-2 / (90΄+3 πεν. Γίρκα - 44΄ Νταντάσοφ, 90΄+5 Χαγκβερντί)

4ος όμιλος

Γεωργία-Β.Μακεδονία 2-0 / (35΄ αυτ. Μιόφσκι, 64' Κβαρατσκέλια)

Βουλγαρία-Γιβραλτάρ 5-1 / (23΄ Αντόφ, 36΄ Ντεσπόντοφ, 52΄ Κιρίλοφ, 55΄ Στεφάνοφ, 81΄ Πετκόφ - 26΄ Τσιπόλινα)

League D

1ος όμιλος

Λετονία-Μολδαβία 1-2 / (55΄ Ικάουνιεκς - 26΄ Ρεβένκο, 45΄ Νικολαέσκου)

Λιχτενστάιν-Ανδόρα 0-2 / (4΄ Ρόσας, 81΄ Τσέρβος)

2ος όμιλος

5η αγωνιστική

Εσθονία-Μάλτα 2-1 / (45΄+6 πέν. Σάπινεν, 86΄ Ανιέρ - 51΄ πέν. Τέουμα)

