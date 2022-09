Αθλητικά

Nations League: Η Ελλάδα έχασε το αήττητο από την Κύπρο

Η Κύπρος που «καιγόταν» για την νίκη επικράτησε της βαθμολογικά αδιάφορης Ελλάδας, «χαμογελώντας» στις μεταξύ μας αναμετρήσεις μετά από 21 χρόνια.

Στη Λάρνακα σταμάτησε η απόλυτη πορεία της Εθνικής ομάδας στον 2ο όμιλο της League C. Η Κύπρος υποχρέωσε την ελληνική ομάδα στην πρώτη ήττα της σε αυτό το γκρουπ του Nations League 2023, καθώς είναι και η μοναδική που κατάφερε μέχρι τώρα να σκοράρει απέναντι στην άμυνα της «γαλανόλευκης».

Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημείωσε ο Τζιωνής στο 18΄, αλλά ο αγώνας στιγματίστηκε από την ακύρωση του γκολ της ισοφάρισης στο 87΄, που δεν μέτρησε ο Λευκορώσος Κουλμπάκοφ με τη συμβολή και του VAR.

Η Κύπρος, που είχε να νικήσει την Ελλάδα από το 2001, συντήρησε με τους τρεις βαθμούς τις ελπίδες της να αποφύγει την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό στη League D, καθώς έφτασε τη Βόρεια Ιρλανδία στους 5 βαθμούς και θα παίξει την Τρίτη στο Κόσοβο για ένα θετικό αποτέλεσμα, την ώρα που οι Βορειοϊρλανδοί θα δοκιμάζονται στη Ριζούπολη, απέναντι στην Εθνική.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε καλά και βρήκε χώρους στην αρχή, χάνοντας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί νωρίς-νωρίς και να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Στο 4ο λεπτό και στη σέντρα του Τσιμίκα στο δεύτερο δοκάρι ο Μασούρας γύρισε την μπάλα με το κεφάλι και ο Δουβίκας, από το ένα μέτρο απέναντι στην εστία με κακή τοποθέτηση σώματος την έστειλε άουτ με νέα κεφαλιά!

Ο Μπακασέτας απείλησε εκ νέου με ένα δυνατό αλλά άστοχο δεξί σουτ στο 16΄ και στο επόμενο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέδειξαν για πρώτη φορά το πρόβλημα της Εθνικής στην ανασταλτική λειτουργία, χάνοντας την πρώτη ευκαιρία τους, με τον Λοΐζου να πλασάρει από πλάγια δεξιά ελάχιστα άουτ μετά την έξοχη πάσα του Σωτηρίου.

Η πρώτη απειλή δεν ελήφθη υπόψη και στην επόμενη, μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, η Εθνική πλήρωσε το τίμημα της δεύτερης φάσης μέσα σε ένα λεπτό που δέχθηκε στην πλάτη της, αφού και στις δύο περιπτώσεις η τελική πάσα βρήκε χωρίς πίεση.

Αυτή τη φορά τροφοδότης ήταν ο Κάστανος, που με μια κάθετη πάσα από τη μεσαία γραμμή στην πλάτη του Μαυροπάνου έβγαλε τον Τζιωνή απέναντι στον Βλαχοδήμο, ο Κύπριος επιθετικός πλάσαρε και άνοιξε το σκορ στο 18΄.

Παρά την «ψυχρολουσία» η Ελλάδα μπορούσε να έχει φτάσει άμεσα στην ισοφάριση, αλλά όπως ο Δουβίκας στο 4΄ έτσι και ο Πέλκας στο 20΄ ενήργησε σαν «πρωτάρης»: στο γύρισμα του Μπάλντοκ από δεξιά η μπάλα πέρασε από τον Δουβίκα και ο Πέλκας απέτυχε να νικήσει εξ επαφής τον Παναγή, στέλνοντας την μπάλα πάνω του!

Το παιχνίδι είχε βρει ρυθμό και οι παίκτες του Κετσπάγια λίγο έλλειψε να διπλασιάσουν και να βάλουν πολύ δύσκολα στην Εθνική, όταν στο 23΄ η ελληνική άμυνα δέχθηκε νέα φάση στην πλάτη της αλλά αυτή τη φορά ο Βλαχοδήμος έβγαλε σωτήρια την μπάλα κόρνερ στο πλασέ του Σωτηρίου, στην τελευταία μεγάλη στιγμή του πρώτου 45λεπτου.

Οι Κύπριοι εφάρμοσαν άψογα την τακτική του Κετσπάγια επιθετικά ενώ αρίστευσαν και στα ανασταλτικά καθήκοντά τους, αφού σε αυτό το διάστημα του αγώνα είχαν περιορίσει τη δράση του Τσιμίκα από την αριστερή πλευρά και εξουδετερώσει την απειλή του Μπακασέτα, που εκτός της φάσης του 16ου λεπτού ήταν εκτός παιχνιδιού.

Η είσοδος Φούντα και Μπουχαλάκη στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου έκανε πιο γρήγορο και ορθολογικό το επιθετικό παιχνίδι της Εθνικής, που έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό: στο 63΄ ο Μασούρας μπήκε κάθετα στην περιοχή αλλά αντί να τελειώσει τη φάση μόνος προτίμησε να γυρίσει για τον Πέλκα και ο Ρομπέρζ έδιωξε σε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου η μπάλα κατέληξε εκτός περιοχής και ο Φούντας με ένα εκπληκτικό εν κινήσει δεξί βολέ την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι, αφού έβαλε και το χέρι του ο Παναγή.

Στο 72΄ ο Φώτης Ιωαννίδης, που έγραψε την πρώτη διεθνή συμμετοχή του στην Εθνική Ανδρών μπαίνοντας αντί του Μπακασέτα που τραυματίστηκε, εκμεταλλεύτηκε το πρέσιγκ που έκανε ο ίδιος στον αντίπαλό του και το λάθος γύρισμα, μπήκε από δεξιά και σούταρε δυνατά στην κλειστή γωνία του Παναγή, που απέκρουσε σε κόρνερ.

Με την Κύπρο να αμύνεται μαζικά πια και τον Κετσπάγια να έχει περάσει και τρίτο στόπερ, η φάση του αγώνα σημειώθηκε στο 87ο λεπτό: από εκτέλεση κόρνερ ο Φούντας έπιασε «σκαστό» σουτ και η μπάλα αφού πήρε ύψος κατέληξε στα δίχτυα, αλλά ο βοηθός έδειξε οφ σάιντ, ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ και ο VAR στήριξε την απόφασή του, παρότι ήταν οφθαλμοφανές πως ούτε οφσάιντ υπήρξε, ούτε Έλληνας παίκτης παρεμπόδισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλεξέι Κουλμπάκοφ (Λευκορωσία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Χαραλάμπους - Σιώπης, Φούντας

ΚΥΠΡΟΣ (Τιμούρ Κετσπάγια): Παναγή, Ανδρέου, Ρομπέρζ, Κατελάρης, Λοΐζου (58΄ Χαραλάμπους), Αρτυματάς, Κυριάκου, Ιωάννου (76΄ Αντωνιάδης), Κάστανος (75΄ Γκόγκιτς), Τζιωνής (64΄ Καρώ), Σωτηρίου (76΄ Κακουλλής).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Σιώπης (46΄ Μπουχαλάκης), Κουρμπέλης (77΄ Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας, Μπακασέτας (58΄ Φ. Ιωαννίδης), Πέλκας (77΄ Χατζηγιοβάνης), Δουβίκας (46΄ Φούντας).

