Πολιτισμός

Πέθανε ο Αποστόλης Φραγκιαδάκης σε ηλικία μόλις 36 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αποστόλης Φραγκιαδάκης πέθανε μπροστά στη γυναίκα και τα παιιδά του. Στο πένθος ολόκληρο το νησί από το πρόωρο φευγιό του.

Σε ηλικία μόλις 36 ετών έχασε τη ζωή του στο Μαλεβίζι Ηρακλείου στην Κρήτη ο λαουτιέρης Αποστόλης Φραγκιαδάκης. Ο νεαρός άνδρας έφυγε ξαφνικά το μεσημέρι της Πέμπτης 22/9 μπροστά στα δύο του παιδιά και τη σύζυγό του.

Ο 36χρονος ετοιμαζόταν να πάει σε κηδεία στις Σίσες όταν κατέρρευσε. Πιθανολογείται πως υπέστη ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 16:00 στη γενέτειρά του

Το προφίλ του στα social media έχει γεμίσει με μαντινάδες σύμφωνα με το cretalive, με την παρακάτω να ξεχωρίζει: «Νά’ ξερα, Θεέ μου

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Γκουτέρες: Τουρκικές προκλήσεις και Κυπριακό στη συνάντηση

Καιρός: κρύο και τοπικές μπόρες την Παρασκευή

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή