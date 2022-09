Οικονομία

Στουρνάρας: Ανάπτυξη 6% το 2022

Που οφείλονται οι καλύτερες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κίνδυνοι που την απειλούν.

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 6% προβλέπει για εφέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να υποχωρήσει το 2023 στο 2,8%, όπως ανέφερε πριν από λίγο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο συνέδριο του Εconomist.

Όπως εξήγησε ο κ. Στουρνάρας οι καλύτερες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλονται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες εισπράξεις από τον τουρισμό αλλά και τις εισροές από το RRF καθώς και στο φαινόμενο της «καταπιεσμένης ζήτησης».

Ωστόσο, όπως προειδοποίησε οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, παρόλο που οι εξελίξεις στο μέτωπο του ΑΕΠ βελτιώνουν σημαντικά την εικόνα του Δημοσίου Χρέους, καθώς μειώνεται το ποσοστό του. Όμως ο συνδυασμός αύξησης επιτοκίων και αύξησης των τιμών ενέργειας ενδεχομένως θα οδηγήσει την οικονομία της ευρωζώνης το 2023 πιο κοντά στο δυσμενές σενάριο παρά στο λεγόμενο σενάριο βάσης. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι συγκριτικά θα παραμείνει σε καλύτερη θέση χάρη στις αυξημένες εισροές από το RRF, αλλά και στη μικρότερη ενεργειακή εξάρτηση.

Παρά ταύτα στις συνθήκες αυτές όπως είπε ο κ. Στουρνάρας γίνεται ακόμη πιο επιτακτικός ο στόχος απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ιδιαίτερους κινδύνους προκαλεί στους Ισολογισμούς των τραπεζών ο συνδυασμός της αύξησης των επιτοκίων και η επιδείνωση της ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (δάνεια). Αναγνώρισε ωστόσο ότι οι τράπεζες ωφελούνται από την αύξηση των επιτοκίων.

Ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσει την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής σταδιακά και με ευελιξία, μέχρι τα επιτόκια να επανέλθουν στο λεγόμενο ουδέτερο επίπεδο ή και υψηλότερο αυτού.

