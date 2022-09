Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: αποσύρει τον διαστημικό πύραυλο SLS από την πλατφόρμα εκτόξευσης

Η μη επανδρωμένη αποστολή Artemis 1 στη Σελήνη έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροής καυσίμων.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) γνωστοποίησε σήμερα ότι θα αποσύρει τον πύραυλο SLS (Space Launch System) από την πλατφόρμα εκτόξευσης στη Φλόριντα για να τον προστατεύσει από τον επερχόμενο τυφώνα Ίαν, ο οποίος αναμένεται να πλήξει το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι τις επόμενες ημέρες.

Η απόσυρση του διαστημικού πυραύλου από την πλατφόρμα εκτόξευσης και η μεταφορά του στο κτίριο συναρμολόγησης (περίπου 8 χιλιόμετρα μακρύτερα) είναι μια περίπλοκη διαδικασία για την οποία απαιτούνται 8-11 ώρες.

Η μη επανδρωμένη αποστολή Artemis 1 στη Σελήνη έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροής καυσίμων. Πρόσφατες δοκιμές έδειξαν ότι οι μηχανικοί της NASA επιδιόρθωσαν τη βλάβη, αλλά οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ενόψει της έλευσης του τυφώνα Ίαν στη Φλόριντα προκάλεσαν ανησυχία για το κατά πόσο ο διαστημικός πύραυλος θα μπορούσε να αντέξει τους ισχυρούς ανέμους.

