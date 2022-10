Πολιτισμός

Σταμάτης Κόκοτας: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Με δαπάνη του Δήμου Ζωγράφου θα γίνει η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα. Πότε θα γίνει η τελετή.

Με δημοτική δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο Πανελλήνιο.

«O Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας εκφράζει τη μεγάλη του θλίψη για την απώλεια του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή Σταμάτη Κόκκοτα. Ο εκλιπών είναι παλιός Ζωγραφιώτης αλλά και παλιός Δημοτικός Σύμβουλος και η προσφορά του στον πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Ελλάδας είναι ανεκτίμητη. Με την ξεχωριστή φωνή και τα υπέροχα τραγούδια του έκανε τη ζωή όλων ομορφότερη και μας συντρόφευε μουσικά για πάρα πολλά χρόνια.

Η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα μετά από πρόταση του Δημάρχου Βασίλη Θώδα και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου , θα γίνει με δημοτική δαπάνη, την Τρίτη στο Κοιμητήριο Ζωγράφου», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου.





