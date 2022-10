Παράξενα

Η ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο ταξίδεψε με αεροπλάνο (βίντεο)

Η νεαρή γυναίκα μπήκε για πρώτη φορά σε αεροπλάνο και έκανε, μάλιστα, υπερατλαντική πτήση.

Η πιο ψηλή γυναίκα στον κόσμο μπήκε για πρώτη φορά σε αεροπλάνο και πέταξε από την Τουρκία, από όπου κατάγεται, προς τις ΗΠΑ.

Η Rumeysa Gelgi είναι, σύμφωνα με το Γκίνες, η ψηλότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο, με το ύψος της να φτάνει στα 2,15 μέτρα.

Στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Τουρκικές Αερογραμμές φαίνεται η μητέρα της που τη βοηθά να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Η 25χρονη, καθισμένη σε ειδικά προσαρμοσμένο κάθισμα, κατάφερε να κάνει την απευθείας 13 ωρών πτήση από την Κωνσταντινούπολη στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Gelgi γεννήθηκε με το Σύνδρομο Γουέιβερ, (Weaver), μία σπάνια γενετική ανωμαλία που προκαλεί αφύσικα γρήγορη ανάπτυξη στα παιδιά.

Είναι προγραμματίστρια και ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να παραβρεθεί σε εκδήλωση του Γκίνες.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, χρησιμοποιεί το παγκόσμιο ρεκόρ της για να κάνει γνωστή την ασθένειά της.

