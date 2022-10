Πολιτισμός

Πέθανε η Λορέτα Λιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα για τον θανατο της Λορέτα Λιν.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση για τον θάνατο της Λορέτα Λιν, θρύλου της κάντρι μουσικής.

Η τραγουδίστρια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια όπως έκανε γνωστό η οικογένεια της.

Ξεκινώντας από το 1966 με το Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind), η Loretta Lynn βρέθηκε 16 φορές στην κορυφή των αμερικανικών country charts και ήταν υποψήφια για 18 βραβεία Grammy, κερδίζοντας τρία. Συνολικά ηχογράφησε 60 άλμπουμ σε στούντιο.

Στην καριέρα της, σε σχεδόν έξι δεκαετίες, κυκλοφόρησε πολλά άλμπουμ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Μεταξύ των επιτυχιών της, συγκαταλέγονται τα «You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)», «Don’t Come Home A-Drinkin (With Lovin’ on Your Mind)», «One’s on the Way»,«Fist City» και «Coal Miner’s Daughter».

Το 1980 γυρίστηκε η ταινία «Coal Miner’s Daughter» (Η κόρη του ανθρακωρύχου) που βασίζεται στη ζωή της Λορέτα Λιν.

Η Λορέτα Λιν βραβεύτηκε πολλές φορές για τον πρωτοποριακό της ρόλο στη μουσική της κάντρι. Ήταν υποψήφια 18 φορές για βραβείο Grammy, και κέρδισε τρεις φορές.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοκονία στην Ακρόπολη: έκανε τον σταυρό της και πήδηξε στο κενό

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Χανιά: Άνδρας έκοψε τον λαιμό του με αλυσοπρίονο μπροστά στην γυναίκα του