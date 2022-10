Οικονομία

Επίδομα παιδιού – Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Πως μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους οι δικαιούχοι για την καταβολή της 5ης δόσης για το 2022.

Άνοιξε σήμερα και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21–Επίδομα Παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2022, να υποβάλουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της καταβολής της 5ης δόσης, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει, μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

