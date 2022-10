Life

“The 2Night Show”: Η Βέρα Μακρομαρίδου για την υποκριτική και την απώλεια της μητέρας της (βίντεο)

Η ταλαντούχα ηθοποιός μοιράζεται σημαντικές στιγμές από την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή!

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας η Βέρα Μακρομαρίδου.

Η «Άσπα» του Σασμού μοιράστηκε σημαντικές στιγμές από την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή. Μίλησε για την γνωριμία με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου, και το περίπτερο που τους έφερε πιο κοντά στην περίοδο της καραντίνας. Επίσης η Βέρα Μακρομαρίδου μίλησε για την απώλεια της μητέρας της.

«Ο “περιπτεράς” της ζωής μου είναι ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου. Δουλεύαμε μαζί στο θέατρο, δεν συμπαθιόμασταν καθόλου. Τον θεωρούσα αρκετά αδύνατο και δεν μου άρεσε στην αρχή αλλά μετά ήρθε η καραντίνα και πήγα προς το περίπτερο. Όλος ο θίασος είχαμε μια κοινή συνομιλία και ο Αλέξανδρος γκρίνιαζε πολύ που δούλευε στο περίπτερο. Του πήγα μια μέρα από αλληλεγγύη ένα τοστάκι, άλλη μια μέρα έκανα το ίδιο και έτσι ξεκίνησε. Είμαστε μαζί 2,5 χρόνια» εξομολογήθηκε η Βέρα Μακρομαρίδου.

Δεν το ήξεραν πολλοί άνθρωποι, για αυτό το επικοινώνησα

Μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν το ήξεραν πολλοί άνθρωποι (σ.σ. ότι έπασχε από καρκίνο). Το ήξεραν στη δουλειά αλλά το επικοινώνησα γιατί δεν το γνώριζαν πέρα από το κοινό κι οι δικοί μου άνθρωποι, που μπορεί να μην είχαμε μια πολύ στενή επαφή. Το έκανα γιατί θεώρησα ότι θα είναι πιο αμήχανο να έρθει ένας άνθρωπος που ξέρει ότι η μαμά μου έχει καρκίνο δύο χρόνια και να μου πει “τι κάνει η μαμά σου, είναι καλύτερα;” Και λέω ας το επικοινωνήσω γιατί πολύς κόσμος που έχει να με δει λίγο καιρό παραπάνω, θα ήθελα να ξέρει ότι τώρα ισχύει αυτό».

Μετά τις κακοποιητικές σκηνές στον “Σασμό” μου έστελναν μηνύματα και μου έλεγαν “Κάτσε στα αυγά σου”

Αναφερόμενη στην σειρά «Σασμός», η «Άσπα» αποκάλυψε ότι «την περσινή χρονιά είχα λάβει πολλά μηνύματα από γυναίκες που μου είπαν ότι ζούσαν κακοποιητική σχέση και έφυγαν από το σπίτι. Υπήρχαν όμως και τα πιο τρομακτικά μηνύματα, που μου έλεγαν “Κάτσε στα αυγά σου” , “Δεν είσαι και εσύ καμία αγία”. Αυτό είναι πολύ πιο ανησυχητικό. Δυστυχώς, είναι ριζομένη η πατριαρχία. Τουλάχιστον τώρα έχουν αρχίσει και λέγονται γιατί μέχρι τώρα γίνονταν πίσω από κλειστές πόρτες».

Για το πώς ενημερώθηκε και δέχτηκε την πρόταση για τον «Σασμό» η Βέρα Μακρομαρίδου ανέφερε: «Είμαι στο προαύλιο του νοσοκομείου που νοσηλευόταν η μητέρα μου και απλά μου είπε η Μιράντα ότι πρέπει να πάω σε ένα ραντεβού με τον παραγωγό. Είχα κάνει ήδη το κάστινγκ με τον Δημήτρη Γεωργαλά και ήταν πολύ βοηθητικός. Πριν από εμένα είχε πάει μια πολύ γνωστή ηθοποιός και φοβόμουν ότι εκείνη θα έπαιρνε τον ρόλο.





