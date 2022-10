Οικονομία

ΑΑΔΕ: πρόστιμα και "λουκέτα" για τις αποδείξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τα πρόστιμα και τις ποινές που προβλέπονται για κάθε παράβαση.

Από τις 31 Οκτωβρίου, η ΑΑΔΕ θα μοιράζει απλόχερα πρόστιμα και λουκέτα σε όσους δεν διαβιβάζουν τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων.

Με τη διαπίστωση της μη διαβίβασης -με τη συνδρομή του Appodixi η αποκάλυψη τέτοιων περιπτώσεων περνά σε άλλο επίπεδο-, τα ελάχιστα πρόστιμα κυμαίνονται από 250, 500 ή και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο των «βιβλίων» και αν ο υπόχρεος εκδότης υπάγεται ή όχι σε ΦΠΑ. Αν υπάρξει μερικός επιτόπιος έλεγχος, η μη έκδοση ή μη διαβίβαση φέρνουν λουκέτα από 48 ώρες έως και 10 ημέρες. Η πρεμιέρα των νέων ποινών θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου και μετά την έκδοση και της σχετικής εγκυκλίου, δεν υπάρχει το παραμικρό εμπόδιο.

Οι νέες «καμπάνες»

Οι διατάξεις οι οποίες τίθενται πλέον σε εφαρμογή προβλέπουν ότι σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

1. Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, από 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

2. Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

3. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του αρχικού προστίμου.

4. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν από την 31η.10.2022 και καταλαμβάνουν παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

«Εφόσον, από τον μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:

μη έκδοση / ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 ευρώ είτε

μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραπάνω παραβάσεων εντός δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα ημέρες».

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Στεφανίδη: Ο αθλητισμός, οι διακρίσεις και η βουλιμία (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ταραχοπούλου: η ζωή αυτού του παιδιού έχει καταστραφεί (βίντεο)

“Καλημέρα Ελλάδα” - Οικονόμου: καμία ανοχή στους παιδεραστές (βίντεο)