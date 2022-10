Οικονομία

ΔΝΤ: Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία

Η έκθεση του ΔΝΤ για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία. Οι προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία.

Του Νίκου Ρογκάκου

Κοντά στις προβλέψεις του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, κινούνται οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ, στην ετήσια έκθεση του για την Παγκόσμια Οικονομία.

Με φόντο την εκτίμηση ότι οι “ατμομηχανές” της Ευρώπης- δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία- θα αρχίσουν να χάνουν “λάδια” από φέτος κιόλας, για να πέσουν ακόμα και σε ύφεση το 2023, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι η ελληνική οικονομία θα “τρέξει” φέτος με 5,2% και το 2023 με 1,8%, δηλαδή πολύ κοντά στις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών για 5,3% και 2,1% αντιστοίχως.

Για την Ευρωζώνη, το Ταμείο βάζει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2023 στο 0,5%, ενώ κι επισήμως “βλέπει” ύφεση 0,3% στη Γερμανία και 0,2% στην Ιταλία, ενώ για Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία προβλέπει χαμηλή ανάπτυξη 0,7%, 1,2% και 0,8% αντιστοίχως.

Πάνω από το 9%- και συγκεκριμένα στο 9,2%- βλέπει, πάντως, το ΔΝΤ το φετινό πληθωρισμό, ενώ για το 2023 εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 3,2%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη υπολογίζει ότι θα “τρέχει” με 5,7%, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις αποφάσεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις αυξήσεις επιτοκίων.

Όσον αφορά στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις, για το 2027 το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία δεν θα “τρέχει” με ρυθμούς άνω του 1,4% παρά το ότι θα έχουν “ωριμάσει” τα projects του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ στο 1,5% βάζει τον πήχη και για το σύνολο της Ευρωζώνης, κάτι που σημαίνει ότι το Ταμείο θεωρεί ότι τα απόνερα της κρίσης θα είναι έντονα στην Ευρώπη.

