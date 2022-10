Οικονομία

Πληθωρισμός στο 12% τον Σεπτέμβριο - Άνοδος 332% για το φυσικό αέριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στην χώρα.

'Ανοδο, μετά από δύο μήνες αποκλιμάκωσης, παρουσίασε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 12%, έναντι 11,4% που ήταν τον Αύγουστο και 11,6% τον Ιούλιο.

Ο Γενικός ΔΤΚ τον Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2022, παρουσίασε αύξηση 2,9% έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 - Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 8,7% έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2021 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2020.

Την μεγαλύτερη αύξηση τον Σεπτέμβριο καταγράφει το φυσικό αέριο με άνοδο 332% και ακολουθούν, μεταφορές με αεροπλάνο 58,7%, ηλεκτρικό ρεύμα 30,5%, τιμές σε ξενοδοχεία 25,8%, γαλακτοκομικά και αυγά 23,3%, καφές - κακάο - τσάι 14,3%, καύσιμα 17,7%, μεταφορές με ταξί 32,9% κ.λπ.

Οι κλάδοι

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 12,0% τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

* 13,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες - γλυκάπαγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα νωπά φρούτα.

* 2,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

* 3,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

* 35,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

* 9,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

ΣΥΡΙΖΑ: “Ο υψηλότερος πληθωρισμός από το 1993 – Με σφραγίδα Μητσοτάκη η φτωχοποίηση της κοινωνίας”

Σε κοινή τους δήλωση η Τομεάρχης Οικονομικών, Έφη Αχτσιόγλου και ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρουν τα εξής:

Ο πληθωρισμός κατάγραψε νέο άλμα τον Σεπτέμβριο και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1993, επιβεβαιώνοντας με κατηγορηματικό τρόπο τη λεηλασία του εισοδήματος των πολιτών.

Οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη, να καλύπτει την αισχροκέρδεια και να επιδοτεί τα ολιγοπωλιακά υπερκέρδη, σφραγίζουν τη βίαιη φτωχοποίηση των εργαζομένων και των νοικοκυριών, οδηγούν σε αδιέξοδο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο εθνικός δείκτης πληθωρισμού εκτινάχτηκε στο 12% και ο εναρμονισμένος στο 12,1%. Για τα λαϊκά και μεσαία στρώματα η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, καθώς βασικά τρόφιμα έχουν αυξηθεί από 12,6% έως 23,3%, τα καύσιμα 17,7%, ο ηλεκτρισμός 30,5%, το πετρέλαιο θέρμανσης 65,1% και το φυσικό αέριο 332%.

Η άρνηση της ΝΔ για ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, για πλαφόν στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα, φορτώνει δυσβάσταχτα βάρη τους πολίτες και εξασφαλίζει τεράστια υπερκέρδη στα καρτέλ.

Η κυβέρνηση που βυθίζει την κοινωνία στη φτώχεια, διευρύνει τις ανισότητες και κάνει καθεστώς την ανασφάλεια, πολλαπλασιάζει τα αδιέξοδα. Πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

