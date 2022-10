Πολιτική

Ανδρουλάκης για παρακολουθήσεις: Είναι θέμα συνολικής κουλτούρας διακυβέρνησης

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Κ.Ο, για τους λογαριασμούς ρεύματος και την κοινωνική κατοικία.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κ.Ο του κόμματος, ανέφερε σύμφωνα με πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη, ότι «πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με ένα λόγο διακριτό, βαθιά προοδευτικό και αξιακό. Τα ζητήματα της πολιτικής αυτονομίας θα είναι ζητήματα κυρίαρχα και το πρόγραμμα που σήμερα καταθέτουμε στην Κ.Ο., διασφαλίζει αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η πολιτική αυτονομία δεν είναι μια ρητορική θεώρηση, είναι μια πολιτική στάση, ένας αυτόνομος προγραμματικός λόγος και μια αξιακή στάση απέναντι σε έναν τοξικό δικομματισμό. Να γίνει κυρίαρχο το δικό μας δίλημμα: Δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή στην αδικία και τον αυταρχισμό».

Αναφερόμενος στο θέμα των παρακολουθήσεων τόνισε ότι «δεν είναι ένα ειδικό θέμα, αλλά μια συνολική κουλτούρα διακυβέρνησης. Από τη λειτουργία της ΕΥΠ έως τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «πήραμε πρωτοβουλίες για την κοινωνική κατοικία. Όταν το αναγγείλαμε ήταν λαϊκισμός. Εμφανίζει μετά κάτι η ΝΔ που επί της ουσίας είναι πολιτική real estate, ενώ εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις που θα μειώσουν τις τιμές στην αγορά ενοικίων. Εμείς προτείνουμε αυτά που εφάρμοσαν άλλες χώρες για τη δημιουργία ενός αποθέματος κοινωνικών κατοικιών που θα διατίθενται με φθηνό ενοίκιο».

«Προτείναμε από την αρχή πλαφόν στη λιανική γιατί αυτό απευθείας επιφέρει τη μείωση στους λογαριασμούς και άμεση εξοικονόμηση στην τσέπη του καταναλωτή.

Η ΝΔ υποστηρίζει ότι δεν πληρώνει ο πολίτης και οι επιδοτήσεις προέρχονται από τα υπερκέρδη. Το 1,1 δισεκ. ευρώ είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 800 εκατομμύρια δεν είναι από τη φορολόγηση των υπερκερδών καθώς ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από το Ταμείο Ρύπων, δηλαδή είναι πάλι χρήματα του ελληνικού λαού.

Γιατί δεν συζητάμε για τον εγκλωβισμό της χώρας στο φυσικό αέριο; Γιατί είναι επίτευγμα της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

420 ευρώ η μεγαβατώρα από το Χρηματιστήριο ενέργειας , 800 ευρώ από την τιμή του παρόχου. Μέχρι πρότινος με το μοντέλο της ΝΔ κερδοσκοπούσαν οι παραγωγοί και τώρα έχουμε και την κερδοσκοπία των παρόχων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

