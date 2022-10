Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Χρονόπουλος: Αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα απέχουν από αυτά που έχουν συμβεί

Σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος, Βασίλης Χρονόπουλος ξεκαθάρισε ότι υποχρεώθηκε από την κυρία Ανακρίτρια να αναλάβει την υπόθεση. Τι αποκάλυψε για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις που συνεχώς έρχονται στο φως για την υπόθεση βιασμού 12χρονης και μαστροπείας στον Κολωνό.

Σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος, Βασίλης Χρονόπουλος ξεκαθάρισε ότι υποχρεώθηκε από την κυρία Ανακρίτρια να αναλάβει την υπόθεση και συνέχισε λέγοντας ότι ο 53χρονος κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τη 12χρονη.

"Έχω δει τη δικογραφία, όμως εκκρεμούν πολλά στοιχεία ακόμα να προστεθούν, όπως τα στοιχεία από το κινητό και το φορητό υπολογιστή του 53χρονου" είπε ο δικηγόρος ενώ συνέχισε "δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αναλάβω την υπόθεση καθώς δεν έχω στα χέρια μου ολόκληρη τη δικογραφία ενώ υπάρχει και το ηθικό κομμάτι".

Όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο "φως" της δημοσιότητας "όλα αυτά που έχουν βγει στα κανάλια απέχουν κατά πολύ με αυτά που έχουν γίνει" δήλωσε ο κ.Χρονόπουλος.

Νωρίτερα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης, η οποία κατήγγειλε το βιασμό και τη σεξουαλική της εκμετάλλευση από τον 53χρονο στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της γυναίκας στον Κολωνό και την συνέλλαβαν τη γυναίκα, η οποία οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Δημοσιογραφικές πληφορορίες ανάφεραν νωρίτερα ότι, η μητέρα της 12χρονης είχε οικονομικές συναλλαγές με τον 53χρονο που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε την κόρη της.

Την ίδια ώρα, στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης τακτικής ανακριτρίας.

Στη σύντομη διαδικασία που προηγήθηκε, καθώς ο περισσότερος χρόνος αναλώθηκε στην προσπάθεια διορισμού δικηγόρου για τους δύο κατηγορούμενους Ηλία Μίχο και Γιάννη Σοφιανιδη, και οι δύο φέρονται να ομολόγησαν μόνο τη «συνεύρεση τους» με παιδί. Ο Μίχος αρνήθηκε να αναφερθεί σε όλες τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ ο δεύτερος φέρεται να μην αποδέχεται την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων που του αποδίδεται, όπως και στον καταστηματάρχη, από χθες μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε.

