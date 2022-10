Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Πολύ γέλιο στο επεισόδιο της Πέμπτης!

Τι θα δούμε απόψε στο νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, 'Ποιος Παπαδόπουλος"...

Απόψε στις 21:00 η ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ενώ ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Αλέξανδρος ψάχνουν απελπισμένα την εξαφανισμένη κότα της Περιστέρας σε όλη την γύρω περιοχή, ο Αρίστος γνωρίζει περήφανα τον Θάνο στους φίλους του προσπαθώντας να τους αποδείξει ότι είναι μια πραγματική διάνοια!

Γι’ αυτό θα φτάσει μέχρι και να ζητήσει απ’ τον Θάνο να διορθώσει το κατεστραμμένο κινητό του Παύλου, το οποίο ο Θάνος δεν έχει την παραμικρή ιδέα πώς να το κάνει.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Μελίνα αποφασίζει να κάνει δώρο ένα σέξι νυχτικό στην Περιστέρα, χωρίς να ξέρει όμως ότι αυτή της η απόφαση θα την φτάσει μέχρι την παλιά γειτονιά της Περιστέρας και θα την φέρει αντιμέτωπη με έναν μεγάλο καβγά…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

