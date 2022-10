Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά την Παρασκευή η διάθεση του - Η τιμή εκκίνησης

Με έκπτωση βγαίνει αύριο στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε επίπεδα κοντά στο 1,4 ευρώ το λίτρο, ή κάτω και από αυτό αναμένεται αύριο Παρασκευή η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά μεγάλος διυλιστικός όμιλος προχώρησε σε σημαντική έκπτωση στην τιμή προμήθειας της αγοράς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η έκπτωση είναι 6 λεπτά το λίτρο (7,5 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ), που σημαίνει ότι η τιμή εκκίνησης υποχωρεί από το 1,42-1,45 ευρώ που ήταν η τελευταία εκτίμηση μπορεί να υποχωρήσει (ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας ή και πρατηριούχου) μέχρι και το 1,37-1,38 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές εκκίνησης θα διαμορφωθούν αύριο με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

