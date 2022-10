Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ελπίς”: Αστυνομικοί βάπτισαν μωρό που έσωσαν (εικόνες)

Νονοί βρέφους που είχαν σώσει κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίς» έγιναν δύο αστυνομικοί, μετά από πρόταση της μαμάς του.

Ο νεοφώτιστος Ραφαήλ - Νικόλαος απολαμβάνει τις αγκαλιές των νονών του, οι οποίοι δεν προέρχονται από το περιβάλλον των γονιών του, αλλά ανέπτυξαν μαζί τους μία σχέση ζωής, όταν πριν από εννέα μήνες, κατά τη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας, του έσωσαν τη ζωή.

Οι αστυνομικοί Χρήστος Νικολάου από το Κ. Νευροκόπι Δράμας και Γιώργος Φουράκης από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, σε νυχτερινή τους περιπολία την περίοδο που η Αθήνα είχε παραλύσει από τα χιόνια, έσπευσαν να βοηθήσουν το ασθενοφόρο που μετέφερε το νεογέννητο και τη μητέρα του που νοσούσε από Covid-19, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε δρόμο της χιονισμένης Αθήνας. Οι δύο Βορειοελλαδίτες αστυνομικοί που διέσωσαν το μωρό, λίγες ημέρες μετά, αποδέχτηκαν την πρόταση να γίνουν και οι πνευματικοί του γονείς.

Η κακοκαιρία «Ελπίς» και η ...ελπίδα που έφεραν οι αστυνομικοί

Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ενώ η κακοκαιρία «Ελπίς» σαρώνει την Αττική με χιονοκαταιγίδες και ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, την ώρα που χιλιάδες οδηγοί αυτοκινήτων έχουν εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό, οι δύο συνάδελφοι που υπηρετούν στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, έχουν νυχτερινή βάρδια (23:00-06:00) με περιπολικό. Λίγο μετά την έναρξη αυτής, λαμβάνουν σήμα ότι ένα ασθενοφόρο που μετέφερε βρέφος δύο ημερών, έχει εγκλωβιστεί τρία στενά μακριά από το αστυνομικό τμήμα.

«Εκείνη την ημέρα το χιόνι είχε καλύψει όλους τους δρόμους, η Αθήνα είχε παραλύσει και δεν κυκλοφορούσε σχεδόν κανένα όχημα. Το περιπολικό είχε αλυσίδες και ξεκινήσαμε για το σημείο που ήταν ακινητοποιημένο το ασθενοφόρο», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 28χρονος Χρήστος Νικολάου.

«Στη διαδρομή χρειάστηκε να κατέβω αρκετές φορές από το αυτοκίνητο και να ανοίξω δρόμο με ένα φτυάρι -εργαλείο με το οποίο είχε εξοπλιστεί κάθε περιπολικό εκείνες τις ημέρες- προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Μάλιστα, σε ένα σημείο είχε κλαδιά στη μέση του δρόμου και αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω και να πάμε από αλλού. Τελικά, για μία διαδρομή δύο λεπτών, καταφέραμε να φτάσουμε μετά από περίπου 25 λεπτά», συμπληρώνει ο 27χρονος Γιώργος Φουράκης.

Η περιπέτεια της μητέρας και του βρέφους

«Ήμασταν ήδη δύο ώρες σε εκείνο το σημείο και ο οδηγός του ιδιωτικού ασθενοφόρου, που δεν είχε αλυσίδες, έκανε πατέντες προκειμένου να το ξεκολλήσει από τα χιόνια. Εγώ, που πριν από δύο μέρες έφερα στον κόσμο το γιο μου με καισαρική τομή, κρύωνα, γιατί φορούσα μόνο τη ρόμπα μου και ένα μπουφάν, ενώ ο μικρός πεινούσε, γιατί δεν είχαμε μαζί μας γάλα, ενώ το μητρικό είχε "κοπεί" λόγω της ταλαιπωρίας που προηγήθηκε», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η 25χρονη Ιωάννα, μητέρα του νεογέννητου.

Όπως αναφέρει, η αναστάτωση προκλήθηκε καθώς ο σύζυγός της, που πήγε την Κυριακή στην ιδιωτική κλινική όπου θα γεννούσε, σε διαγνωστικό έλεγχο που υπεβλήθη, βγήκε θετικός στον κορονοϊό. «Αρχικά ο γυναικολόγος μου, μου είπε ότι, παρόλο που είμαι στενή επαφή κρούσματος, θα μπορέσω να γεννήσω εκεί και να παραμείνω σε μονόκλινο δωμάτιο. Την επομένη, όμως, βγήκα κι εγώ θετική στη νόσο, οπότε η κλινική μου ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η νοσηλεία μας στον χώρο, λόγω του πρωτοκόλλου που ίσχυε για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Μετά από πολλές διαδικασίες έψαξα μόνη μου να βρω τρόπο για να επιστρέψω στο σπίτι μου, καθώς δεν ρίσκαρα να διακομιστώ σε κλινική COVID δημόσιου νοσοκομείου, τη στιγμή που το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε το μωρό μου, βγήκε αρνητικό», επισημαίνει.

Το ασθενοφόρο της κλινικής δεν μπορούσε να κινηθεί εξαιτίας της χιονόστρωσης, τα ταξί ήταν επίσης ακινητοποιημένα και τελικά βρήκε ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο που δέχτηκε να κάνει το δρομολόγιο. «Μετά από ώρα που ήμασταν φρακαρισμένοι στα χιόνια, αποφασίσαμε να καλέσουμε την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή "έταξα" το παιδί μου στον Άγιο Ραφαήλ και στον Άγιο Νικόλα, ζητώντας να φτάσουμε το γρηγορότερο στο σπίτι μας», συνεχίζει.

Η σωτήρια άφιξη των αστυνομικών

Φτάνοντας, οι δύο αστυνομικοί συνειδητοποίησαν ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος να μετακινηθεί το ασθενοφόρο και έτσι, αφού επικοινώνησαν με το τμήμα τους, πρότειναν οι ίδιοι να μεταφέρουν το μωρό στον προορισμό του, φυσικά μαζί με τη μητέρα του, παρόλο που ήταν θετική στην Covid-19.

«Εκείνη τη στιγμή και βλέποντας την κατάσταση με το νεογέννητο, δεν σκεφτήκαμε τίποτα, θέλαμε μόνο να τους μεταφέρουμε με ασφάλεια στον προορισμό τους», λέει ο κ. Νικολάου. «Η απόσταση από το σημείο που "έμεινε" το ασθενοφόρο μέχρι την Κηφισιά, σε κανονικές συνθήκες είναι περίπου 35 λεπτά. Εμείς κάναμε σίγουρα το διπλάσιο χρόνο να πάμε», αναφέρει ο κ. Φουράκης.

«Το σπίτι μας είναι στη Ν. Κηφισιά, αλλά το ασθενοφόρο βρήκε μία συνώνυμη οδό στην Αγία Παρασκευή και επέλεξε από λάθος αυτήν στον πλοηγό. Γι' αυτό βρεθήκαμε σ' εκείνο το σημείο», εξηγεί η μητέρα. Περίπου τρεις ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η περιπέτειά τους έλαβε τέλος.

Η αστυνομική περιπολία που κατέληξε σε κουμπαριά

«Τα παιδιά είναι ήρωες. Μία από τις επόμενες μέρες τους τηλεφωνήσαμε και τους ζητήσαμε να γίνουν οι νονοί του γιου μας», λέει η νεαρή μητέρα. «Έως τότε, σκεφτόμουν να βαφτίσει τον μικρό ίσως ο αδερφός μου, γιατί ήθελα το παιδί μου να έχει πολύ στενή επαφή με το νονό του», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι όλα άλλαξαν αφότου οι δύο αστυνομικοί έσωσαν τη ζωή του μωρού.

«Εγώ δεν είχα άλλο βαφτιστήρι. Ήθελα να αποκτήσω, αλλά όταν θα ερχόταν η ώρα να γίνω νονός στα παιδιά των κολλητών μου φίλων. Δέχτηκα θετικά την πρόταση, το σκέφτηκα, το συζήτησα με τους δικούς μου και όλος ο περίγυρος μου είπε να το κάνω. Επίσης, ήταν μεγάλη τύχη που μετά από ενάμισι χρόνο έκανα περιπολία με τον Γιώργο, που είναι κολλητός μου και μέτρησε κι αυτό στη θετική απόφασή μου», λέει ο Χρήστος Νικολάου.

«Όταν μου τηλεφώνησαν οι γονείς, όπως ήταν φυσικό είπα ότι θα το συζητήσουμε με τον Χρήστο, γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε μία τέτοια απόφαση αμέσως. Μετά συναντηθήκαμε μαζί τους, είδαμε τι άνθρωποι είναι, είδαν τι άνθρωποι είμαστε, υπήρξε μια τρομερή οικειότητα και τελικά δεχτήκαμε», λέει ο Γιώργος Φουράκης.

«Όλους αυτούς τους μήνες συναντιόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δεν πρόκειται για μία εικονική βάφτιση. Είναι μία ουσιαστική πράξη και θα είμαστε πάντα κοντά στον Ραφαήλ και στην οικογένειά του», τονίζει με συγκίνηση.

Οι δύο αστυνομικοί βραβεύτηκαν για την πράξη τους από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, τον υφυπουργό Λευτέρη Οικονόμου, τον γ.γ. Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνο Τσουβάλα και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη σε ειδική τελετή για εξαίρετες πράξεις αστυνομικών σε σοβαρά περιστατικά, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Στην τελετή βράβευσης, παραβρέθηκε και η μητέρα του Ραφαήλ - Νικόλα.

