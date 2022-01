Κοινωνία

“Ελπίδα”: Το “ευχαριστώ” των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία (βίντεο)

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ στα sociall media με τα ευχαριστήρια μηνύματα πολιτών για τη συνδρομή της στην αντιμετώπιση προβλημάτων της κακοκαιρίας.

Βίντεο με τα ευχαριστήρια μηνύματα που έλαβε από τους πολίτες για την βοήθεια που προσέφερε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα», δημοσίευσε στα social media η Ελληνική Αστυνομία.

Στο βίντεο εμφανίζονται μηνύματα πολιτών με τα οποία ευχαριστούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για τη συνδρομή τους στον απεγκλωβισμό ατόμων από σημεία και περιοχές που επλήγησαν σφοδρές χιονοπτώσεις.

