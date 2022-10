Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων μετέτρεψε την χώρα μας σε αποθήκη ψυχών

Τι ανέφερε ο Νότης Μηταράκης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και τις επικείμενες εκλογές.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χίου με τη Νέα Δημοκρατία, Νότης Μηταράκης, έδωσε το «παρών» στις εργασίες της Συνόδου των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ, στο ΟΑΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Μηταράκης επεσήμανε το πόσες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία τρία χρόνια και σημείωσε πως και για τον επόμενο χρόνο έως και τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας μόνη σταθερή, σίγουρη πρόταση για την Ελλάδα είναι μόνο η ΝΔ

Αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό, ο κ. Μηταράκης είπε χαρακτηριστικά: «Αν βρισκόμασταν εδώ πριν 3-4 χρόνια, το μεταναστευτικό θα αποτελούσε το βασικό ίσως θέμα συζήτησης. Όχι μόνο στα νησιά, αλλά σε όλες τις πόλεις και τις επαρχίες της χώρας. Η χώρα μας στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ είχε γεμίσει με δομές φιλοξενίας. Τρία χρόνια τώρα δεν είναι πολλά. Όμως καταφέραμε να αλλάξουμε τόσα πολλά. Μία μόνο ματιά στο κοντινό παρελθόν και η χώρα μας ντροπιαζόταν διεθνώς για τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης. Είχαμε το 2015 και το 2016 πάνω από ένα εκατομμύριο αφίξεις μεταναστών. Το 10% του πληθυσμού της χώρας! Είχαμε μόνο εκείνα τα δύο χρόνια σχεδόν 1.500 ανθρώπους νεκρούς στις θάλασσές μας. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων μετέτρεψε την χώρα μας και τις εκάστοτε κοινωνίες, τα ακριτικά νησιά μας σε αποθήκες ψυχών, δοκιμάζοντας τα όρια της κοινωνικής συνοχής. Όλα αυτά άλλαξαν, με κόπο, οργάνωση και σχέδιο. Το 2021, βιώσαμε τις χαμηλότερες ροές της δεκαετίας».

Στην συνέχεια τόνισε πως: «Τον Ιανουάριο του ’20, όταν και επανασυστάθηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θέσαμε δύο βασικούς και μετρήσιμους στόχους: πρώτον την ουσιαστική μείωση των ροών, και, δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Τους πετύχαμε και τους δύο».

Παράλληλα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε και στην γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. «Αυτή η αποφασιστικότητα, ο σχεδιασμός, του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενισχύσει διπλωματικά και έχει πετύχει να ενισχυθεί και αμυντικά η χώρα μας τόσο από πλευράς εξοπλισμών όσο και διεθνών συμμαχιών απέναντι στις απειλές της Τουρκίας».

Κλείνοντας επεσήμανε: «Είναι κρίσιμο, στις επικείμενες εθνικές εκλογές του 2023, να μην θεωρήσουμε και εμείς δεδομένη την επιτυχία μας. να μην θεωρούμε δεδομένο ότι τελείωσε το μεταναστευτικό, γιατί έτσι υποβιβάζουμε το έργο που συνολικά αυτή η κυβέρνηση έκανε στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης εθνικής κρίσης. Και πρέπει να ξέρει ο Έλληνας, πρέπει να ξέρει ο ψηφοφόρος ότι αυτή η προστασία των συνόρων, αυτή η αυστηρή πολιτική, αυτή η δραστική μείωση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, μόνο με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσει. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μιλούν για πολιτικές ανοικτών συνόρων, κατηγορούν το Λιμενικό μας για επαναπροωθήσεις, κατηγορούν την κυβέρνηση όταν παίρνει θέση απέναντι σε fake news όπως στην περίπτωση του Έβρου. Άρα ο πολίτης πρέπει να το ξέρει αυτό, το μεταναστευτικό μπορεί να αντιμετωπιστεί, χάρις στην κυβέρνηση της ΝΔ, χάρις στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

