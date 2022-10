Αθλητικά

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Λύτρωση στις καθυστερήσεις για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Ένωση παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Με πέναλτι του Άμπραμπατ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο στο πρώτο «θρίλερ» της OPAP Arena, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Έτσι η Ένωση παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Παναθηναϊκό ο οποίος αντιμετωπίζει αργότερα (19:30) τη Λαμία.

Ο Ατρόμητος αποδείχθηκε σίγουρα πιο «διαβασμένος» σε σχέση με τον Ιωνικό που είχε υποταχθεί εύκολα στην ΑΕΚ στην πρεμιέρα της OPAP Arena. Μάλιστα αυτός ήταν που δημιούργησε την πρώτη μεγάλη φάση του παιχνιδιού με τον Κιάρτανσον να απειλεί άμεσα από μεταβίβαση του Μουνίθ και τον Γιώργο Αθανασιάδη να πραγματοποιεί καθοριστική επέμβαση.

Οσο περνούσε ο χρόνος η ΑΕΚ κέρδιζε όλο και περισσότερα μέτρα στην πίεση που ασκούσε. Πλησίαζε με άνεση την περιοχή του Γιαννιώτη, κέρδιζε εύκολα κόρνερ, αλλά ευκαιρίες δεν δημιουργούσε. Ένα διαγώνιο σουτ το Πινέδα στο 27΄ που «έβγαλε» ο γκολκίπερ του Ατρόμητου, ήταν και η πιο σοβαρή απειλή.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά με διαθέσεις να δείξει ποιος είναι το «αφεντικό». Ο Ανδρέας Γιαννιώτης, όμως, πραγματοποίησε πολύ σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Πινέδα στο 48΄, ενώ είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις και σε άλλες προσπάθειες των γηπεδούχων. Ήταν ένα διάστημα στο οποίο η Ένωση κυριαρχούσε ολοκληρωτικά και προσπαθούσε να μετουσιώσει σε γκολ αυτήν τη δυναμική. Όμως ξανά ήταν οι Περιστεριώτες που έφτασαν «μια ανάσα» από το 0-1 από παράλληλη μπαλιά του Ρομπάιγ, πλασέ του Κιάρτανσον και τη μπάλα να «ξύνει» το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη (60΄).

Ο Ατρόμητος είχε με επιτυχία «απορροφήσει» το επιθετικό «κύμα» της Ένωσης και ο Αλμέιδα προχώρησε στις πρώτες διορθωτικές κινήσεις, ρίχνοντας στο ματς τους Άμπραμπατ και Γιόνσον. Στο 67΄ ο Γιαννιώτης απέκρουσε ξανά εντυπωσιακά την κεφαλιά του Μουκουντί από κόρνερ του Άμραμπατ.

Απόντων των τραυματιών Φαν Βέερτ και Τσούμπερ, η ΑΕΚ εξάντλησε από το 70΄ τις επιθετικές της εναλλακτικές, με τον Πέτρο Μάνταλο να αντικαθιστά τον Γκατσίνοβιτς. Έτσι θα πήγαινε έως το τέλος...

Στο 78΄ ο Αθανασιάδης έβγαλε πολύ δύσκολα το διαγώνιο σουτ του Κλωναρίδη σε ένα ματς που το έως τότε 0-0 ήταν ξεκάθαρα έργο των δύο τερματοφυλάκων.

Τελικά όλα κρίθηκαν από ένα λάθος του Φάνη Μαυρομάτη, ο οποίος πήγε απρόσεκτα στη μπάλα, ανέτρεψε τον Πέτρο Μάνταλο και παραχώρησε πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ο Νόρντιν Άμραμπατ ευστόχησε από τη «βούλα» στο 90+4΄ και χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: Ελίασον, Πινέδα – Ντε Μποκ, Έρλινγκμαρκ, Γιαννιώτης, Μαυρομάτης

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι (63΄ Γιόνσον), Ελίασον (63΄ Άμραμπατ), Γκατσίνοβιτς (70΄ Μάνταλος), Πινέδα (81΄ Χατζισαφί), Γκαρσία, Αραούχο

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας (63΄ λ.τρ. Σουάρεθ), Μαυρομάτης, Ντε Μποκ, Γκονζάλες, Έρλινγκμαρκ, Μουνίθ (70΄ Κουέν), Κλωναρίδης (79΄ Φριτζόνσον), Κιάρτανσον (70΄ Τζαβίδας), Ρομπάιγ (79΄ Ροτάριου)

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Στις φυλακές Γρεβενών ο 53χρονος (βίντεο)

Βέροια: ασθενής γρονθοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ

Ιταλία: Κακοποιούσε σεξουαλικά το μωρό του κι έφτιαχνε πορνογραφικά βίντεο