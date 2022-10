Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Μέσι: Αυτά είναι τα 2 φαβορί για την “κούπα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής, διάλεξε δυο από τις τέσσερεις ομάδες που βλέπει ως φαβορί στο Κατάρ και εξήγησε γιατί. Είναι μέσα η Αργεντινή;

Ο Λιονέλ Μέσι, αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής, θέλησε να αποφορτίσει την ομάδα του ένα μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, τονίζοντας πως οι πρωταθλητές κόσμου το 2018 Γάλλοι και οι Βραζιλιάνοι είναι τα φαβορί για την κατάκτηση του επερχόμενου Μουντιάλ, διότι διαθέτουν μια βασική ομάδα παικτών που έχουν παίξει μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Μέσι είπε ότι η Βραζιλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ισπανία θεωρούνται πάντα φαβορί για τη νίκη, αλλά πρόσθεσε πως οι Γάλλοι και οι Βραζιλιάνοι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά.

«Πάντα λέμε τις ίδιες μεγάλες ομάδες... Αλλά, αν πρέπει να διαλέξω, η Βραζιλία και η Γαλλία είναι οι δύο μεγάλες υποψήφιες για να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε ο Μέσι στο DIRECTV Sports και πρόσθεσε:

«Έχουν την ίδια ομάδα (παικτών) εδώ και πολύ καιρό, δουλεύουν καλά. Η Γαλλία, εκτός από το τελευταίο Euro που αποκλείστηκε στους “16” και τα πήγε άσχημα, έχει μερικούς εντυπωσιακούς παίκτες. Έχουν ξεκάθαρες ιδέες και τον ίδιο προπονητή (Ντιντιέ Ντεσάμπ). Η Βραζιλία είναι λίγο ίδια».

Ο Μέσι δεν ανέφερε την Αργεντινή στα φαβορί, μολονότι είναι αήττητη σε 35 αγώνες και κέρδισε το Copa America πέρσι επικρατώντας στον τελικό επί της Βραζιλίας με 1-0.

Οι Αργεντινοί πάντως έχουν τα «θέματά» του ενόψει Μουντιάλ λόγω των τραυματισμών βασικών παικτών όπως ο Πάουλο Ντιμπάλα και ο Άνχελ Ντι Μαρία.

Ο προπονητής της ομάδας Λιονέλ Σκαλόνι περιέγραψε το πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα των ομάδων ως «κάτι τρομερό», αλλά προέτρεψε τους παίκτες του να μην κάνουν... πίσω, για να αποφύγουν τον κίνδυνο τραυματισμού ενόψει του Μουντιάλ.

«Είμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο στάδιο. Οι παίκτες παίζουν πολλά παιχνίδια» τόνισε ο Σκαλόνι στο AFAestudio, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, καθώς υπάρχουν τραυματισμοί (και) αποκλεισμοί. Είναι μέρος του να είσαι κορυφαίος παίκτης συλλόγου και παίκτης Εθνικής ομάδας. Ανησυχώ, αλλά υπάρχουν λίγα που μπορείς να κάνεις. Πιστεύω ότι ο κάθε παίκτης πρέπει να βγει στο γήπεδο για να παίξει και να μην σκέφτεται τι έρχεται - μπορεί να είναι επιζήμιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιά Επίδαυρος: Νεκρός 25χρονος ψαροντουφεκάς

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για “περιορισμό των τιμών της ενέργειας”

Κέβιν Σπέισι: Αθώος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης